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Ameliyatla 20 Yaş Gençleşen Kadın ''Dış Görünüşten Yaşı Tahmin Edemeyeceğiz Artık'' Dedirtti!

Ameliyatla 20 Yaş Gençleşen Kadın ''Dış Görünüşten Yaşı Tahmin Edemeyeceğiz Artık'' Dedirtti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 11:19

Günümüzde estetik müdahaleler hem kadınlar hem de erkekler için genç görünmenin kapılarını aralıyor. Son dönemde yurt dışında gerçekleştirilen bir ameliyat bu konuda dikkat çekici bir örnek oluşturdu.

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Bir doktor, estetik müdahalelerle tamamen yenilenen bir kadının ameliyat öncesi ve sonrası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir doktor, estetik müdahalelerle tamamen yenilenen bir kadının ameliyat öncesi ve sonrası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ameliyat öncesinde 50 yaşında olduğu tahmin edilen kadın, yapılan dolgu, botoks ve diğer estetik işlemlerle 20 yaş birden gençleşti.

Ameliyat öncesinde 50 yaşında olduğu tahmin edilen kadın, yapılan dolgu, botoks ve diğer estetik işlemlerle 20 yaş birden gençleşti.

İşte öncesi ve sonrası video:

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