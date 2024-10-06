Ameliyatla 20 Yaş Gençleşen Kadın ''Dış Görünüşten Yaşı Tahmin Edemeyeceğiz Artık'' Dedirtti!
Ameliyatla 20 Yaş Gençleşen Kadın ''Dış Görünüşten Yaşı Tahmin Edemeyeceğiz Artık'' Dedirtti!
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Bir doktor, estetik müdahalelerle tamamen yenilenen bir kadının ameliyat öncesi ve sonrası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ameliyat öncesinde 50 yaşında olduğu tahmin edilen kadın, yapılan dolgu, botoks ve diğer estetik işlemlerle 20 yaş birden gençleşti.
İşte öncesi ve sonrası video:
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