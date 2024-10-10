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Amazon Prime Alışveriş Festivalinin Yıldızı: İndirimli The Purest Solutions Bakım Ürünleri!

etiket Amazon Prime Alışveriş Festivalinin Yıldızı: İndirimli The Purest Solutions Bakım Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 18:55

Prime alışveriş festivali başladı. 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında binlerce üründe harika fırsatlar sizi bekliyor. Çok sevilen cilt bakım ürünlerine sahip olan The Purest Solutions markası da festivalde yerini aldı. The Purest Solutions marka krem, serum, tonik ve diğer tüm cilt bakım ürünleri indirimli fiyatlarla 13 Ekim'e kadar Amazon'da! Sizin için en beğenilen bakım ürünlerini kullanıcı yorumları ile beraber listeledik. Bakımına özen gösterenler bu fırsatı kaçırmasın!

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Bu içerik 10.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Prime Alışveriş Festivali
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The Purest Solutions, C Vitamini Aydınlatıcı ve Cilt tonu Eşitleyici Cilt Bakım Serumu

The Purest Solutions, C Vitamini Aydınlatıcı ve Cilt tonu Eşitleyici Cilt Bakım Serumu

Yüz serumları arasında en çok satın alınan ürün karşınızda hem de kampanyalı olarak.Cilt tonu eşitsizliği olanlar, donuk ciltler, yaşlanma karşıtı bakım ihtiyacı olanlar ve anti stres bakım ihtiyacı olan ciltler için uygundur.

Fiyatı şu anda 247 TL.

The Purest Solutions, C Vitamini Aydınlatıcı ve Cilt tonu Eşitleyici Cilt Bakım Serumu

'Kampanya kapsamında aldım uyguna aldık stok yaptık.'

İndirimli bakım ürünlerinin hepsini görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

Prime Alışveriş Festivali

The Purest Solutions Yaşlanma Karşıtı ve Kırışıklık Giderici Onarıcı Retinol Gece Serumu

The Purest Solutions Yaşlanma Karşıtı ve Kırışıklık Giderici Onarıcı Retinol Gece Serumu

İnce çizgiler için çok etkili bir serum. Topikal retinol, doğal yaşlanma ile ilişkili ince kırışıklıkları iyileştirmede çok başarılı.

Fiyatı şu anda 302 TL.

The Purest Solutions Yaşlanma Karşıtı ve Kırışıklık Giderici Onarıcı Retinol (A vitamini) Gece Serumu

'Harika bir ürün gözle görülür kırışık çizgiler azaldı.'

İndirimli bakım ürünlerinin hepsini görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

The Purest Solutions, Canlandırıcı ve Gözenek Sıkılaştırıcı Glikolik Asit Tonik

The Purest Solutions, Canlandırıcı ve Gözenek Sıkılaştırıcı Glikolik Asit Tonik

Tüm ciltler için uygundur. Ancak düşük pH özelliği nedeniyle hassas ciltlerin kullanımının önerilmediğinin altını çizelim. 

Fiyatı şu anda 236 TL.

The Purest Solutions, Canlandırıcı ve Gözenek Sıkılaştırıcı Glikolik Asit Tonik

'İki kullanımda cildimdeki parlaklığa hayran kaldım.'

İndirimli bakım ürünlerinin hepsini görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

Prime Alışveriş Festivali

The Purest Solutions 24 Saat Etkili Günlük Yoğun Nemlendirici Cilt Bakım Kremi

The Purest Solutions 24 Saat Etkili Günlük Yoğun Nemlendirici Cilt Bakım Kremi

72 saate kadar derinlemesine nemlendirme sağlayan krem uygulamadan sonra cilt üzerinde bir nem bariyeri oluşturur ve derinin katmanlarına 72 saate kadar tutunur.

Fiyatı şu anda 219 TL.

The Purest Solutions 24 Saat Etkili Günlük Yoğun Nemlendirici Cilt Bakım Kremi

'Sivilceye yatkın yağlı bir cildim var ve her ürünle anlaşamıyorum. Bundan önce *erave kullanıyordum ama cildimi mahvetti, buna geçince daha iyi oldu cildim. Sıvı yapıda ve güzel nemlendiriyor cildinizi. Aylardır kullanıyorum bir sorun yaşamadım.'

İndirimli bakım ürünlerinin hepsini görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

Prime Alışveriş Festivali

The Purest Solutions, Cilt Yenileyici ve Yaşlanma Karşıtı, Onarıcı Peptit Cilt Bakım Serumu

The Purest Solutions, Cilt Yenileyici ve Yaşlanma Karşıtı, Onarıcı Peptit Cilt Bakım Serumu

Düzenli kullanımda sonuçlarını görebileceğiniz yaşlanma karşıtı bir serum.

Fiyatı şu anda 274 TL.

The Purest Solutions, Cilt Yenileyici ve Yaşlanma Karşıtı, Onarıcı Peptit Cilt Bakım Serumu

'Genel olarak bu markanın ürünlerini seviyorum içeriği güzel yoğun olarak gül suyu kokusunu alıyorsunuz.'

İndirimli bakım ürünlerinin hepsini görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

Prime Alışveriş Festivali
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The Purest Solutions SPF 50 Yüksek Koruma ve Nemlendirici Etkili Güneş Kremi

The Purest Solutions SPF 50 Yüksek Koruma ve Nemlendirici Etkili Güneş Kremi

Güneş koruması ve nemlendirme bu kremde bir arada!

Fiyatı da şu anda 302 TL.

The Purest Solutions SPF 50 Yüksek Koruma ve Nemlendirici Etkili Güneş Kremi

'Çabuk emilen hoş bir hissiyatı var.'

Prime Alışveriş Fırsatı'ndaki tüm ürünler burada.

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Alışveriş Festivali

The Purest Solutions Gözenek ve Siyah Nokta Karşıtı Sivilce Önleyici Niacinamide Cilt Bakım Serumu

The Purest Solutions Gözenek ve Siyah Nokta Karşıtı Sivilce Önleyici Niacinamide Cilt Bakım Serumu

Kullananların çok beğendiği etkili bir serum.

Genişlemiş gözenek görünümünün azaltılması, cilt tonu eşitsizliklerin dengelenmesi ve pürüzsüz cilt dokusu oluşumunu hedefler.

İndirimli fiyatı 214 TL.

The Purest Solutions Niacinamide Cilt Bakım Serumu

'Bu serumu 2-3 şişe bitirme sonucu yeni bir siyah noktam çıkmadı ve eskileri de temizledi.'

İndirimli bakım ürünlerinin hepsini görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

Prime Alışveriş Festivali

The Purest Solutions Torbalanma ve Morluk Karşıtı Aydınlatıcı Kafein Göz Altı Serumu

The Purest Solutions Torbalanma ve Morluk Karşıtı Aydınlatıcı Kafein Göz Altı Serumu

Göz altı morlukları ve torbalanmalarına sahip ciltler için etkili bir serum.

İndirimli fiyatı 219 TL.

The Purest Solutions Göz Altı Serumu

'Yorgunluk belirtilerinden dolayı koyu halkalarım vardı. Etkisini gösterdi, deri rengini açtı. Koyu halkalar yok oldu.'

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Prime Alışveriş Festivali

The Purest Solutions Leke Karşıtı ve Leke Görünümü Azaltıcı Arbutin Cilt Bakım Serumu

The Purest Solutions Leke Karşıtı ve Leke Görünümü Azaltıcı Arbutin Cilt Bakım Serumu

Bu serum, hamilelik lekeleri, akne lekeleri, güneş lekeleri ve yaşlılık lekelerinde etkili bir ürün. Ayrıca UV koruyucu özelliği sayesinde güneşin cilt üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilere karşı koruyucu ve önleyici özellikte.

İndirimli fiyatı 219 TL.

The Purest Solutions Leke Karşıtı Arbutin Cilt Bakım Serumu

'Bu serumu önceki geceden kullandığımda ertesi gün yüzüm hem yumuşacık oluyor hem de güneş kremini sürdükten sonra yüzüm makyaj yapmışım gibi pürüzsüz duruyor. Cildinde lekeleri ve ton eşitsizlikleri olan şans vermeli.'

İndirimli bakım ürünlerinin hepsini görmek istersen buraya tıklayabilirsin.

Prime Alışveriş Festivali
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