Alzheimer'ın İnsandan İnsana Bulaşabileceğini Öğrenen Twitter Kullanıcılarının Birbirinden Enteresan Tepkileri
Alzheimer'ın İnsandan İnsana Bulaşabileceğini Öğrenen Twitter Kullanıcılarının Birbirinden Enteresan Tepkileri
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/bilimsel-ara...
Twitter kullanıcıları, Alzheimer hastalığının bireyler arasında bulaşabilir olduğunu öğrenince oldukça şaşkına döndü. Bu bilgiye maruz kalan kullanıcılar, durum karşısında birbirinden ilginç tepkiler gösterdi.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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Bir demans çeşidi olan alzheimer, beyindeki hücrelerin ilerleyici bir şekilde kaybolmasına yol açan bir nörolojik rahatsızlıktır.
Bu hastalık düşünme, hatırlama ve davranış yeteneklerinde aşamalı bir düşüşe sebep olurken belirtiler genellikle yaş ilerledikçe yavaşça belirginleşir.
Alzheimerın ne olduğunu birçoğumuz biliyoruzdur. Peki bu hastalığın insandan insana bulaşabildiğini biliyor muydunuz?
University College London'da görev alan bir grup, Alzheimer hastalığının insandan insana geçebileceğine dair somut delilleri ilk kez ortaya koydu. Bilim insanları insan büyüme hormonu tedavisinin, çocuklara zehirli proteinlerin aktarılmasına yol açarak erken yaşta Alzheimer hastalığının ortaya çıkmasına sebep olduğunu belgeledi.
Alzheimerın bulaşabildiği bilgisi Twitter kullanıcılarını dumur etti. Kullanıcılardan bu bilgiye birbirinden enteresan tepkiler geldi.
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Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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