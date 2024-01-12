Almanya Bu Toplantıyı Konuşuyor: 5000 Euro Vererek Gizli Toplantı Yaptılar

- Ülkeye uyum sağlayamayan veya sonradan vatandaş yapılanların (çoğunluğu Türkler) vatandaşlığının iptal edilmesi ve ülkeden sürülmesi.

- Alman vatandaşlarına ikinci sınıf muamele yapılmasına karşı çıkılması.

- Bir geri dönüş kavramı geliştirilmesi. Öz Alman olmayanların ülkeden sürülmesi. Buna Remigration da denilebilir.

- İnsanlara ülkede bir müşteri gibi, kendilerine özel hizmet verilen birileri gibi yaşayamayacağı öğretilmeli.