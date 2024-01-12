Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Almanya Bu Toplantıyı Konuşuyor: 5000 Euro Vererek Gizli Toplantı Yaptılar

Almanya Bu Toplantıyı Konuşuyor: 5000 Euro Vererek Gizli Toplantı Yaptılar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
12.01.2024 - 14:10

Almanya, sağcı ünlü zenginlerin para karşılığı bir otelde yaptığı ‘gizli’ toplantıyı konuşuyor. Toplantının ana gündem maddesi ise “Ülkeye uyum sağlayamayan veya sonradan vatandaş yapılanların (çoğunluğu Türkler) vatandaşlığının iptal edilmesi ve ülkeden sürülmesi.” 

İşte Sözcü’den Ali Güven’in derlediği, Almanya’da gündem olan o toplantının detayları… 

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/hitler-in-ru...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Almanya aşırı sağın yükselişinin ardından, Potsdam’da yapılan "Zorla toplu sürgün" öngören aşırı sağ toplantıyla çalkalanıyor. Katılımcıların 5000’er Euro vererek girdikleri toplantıyı düzenleyen Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner oldu.

Almanya aşırı sağın yükselişinin ardından, Potsdam’da yapılan "Zorla toplu sürgün" öngören aşırı sağ toplantıyla çalkalanıyor. Katılımcıların 5000’er Euro vererek girdikleri toplantıyı düzenleyen Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner oldu.

Corroctiv adlı yayın kuruluşu, Potsdam’daki Landhaus Adlon adlı lüks otelde gerçekleşen toplantıyla ilgili tüm bilgi ve belgeleri paylaştı.

Corroctiv adlı yayın kuruluşu, Potsdam’daki Landhaus Adlon adlı lüks otelde gerçekleşen toplantıyla ilgili tüm bilgi ve belgeleri paylaştı.

Hans im Glück, eski yönecileri Limmer ile önceden ayrıldıklarını açıkladı. AfD’li Hartwig, toplantıda ele alınan konuların partiye taşınacağı sözünü verdi. Toplantının detayları ortaya çıkınca, AfD partisinin yasaklanması da tartışılmaya başlandı.

Hans im Glück, eski yönecileri Limmer ile önceden ayrıldıklarını açıkladı. AfD’li Hartwig, toplantıda ele alınan konuların partiye taşınacağı sözünü verdi. Toplantının detayları ortaya çıkınca, AfD partisinin yasaklanması da tartışılmaya başlandı.

Neonaziler ve milyonerlerin yaptığı toplantıda, şu konular ele alındı:

Neonaziler ve milyonerlerin yaptığı toplantıda, şu konular ele alındı:

- Ülkeye uyum sağlayamayan veya sonradan vatandaş yapılanların (çoğunluğu Türkler) vatandaşlığının iptal edilmesi ve ülkeden sürülmesi.

- Alman vatandaşlarına ikinci sınıf muamele yapılmasına karşı çıkılması.

- Bir geri dönüş kavramı geliştirilmesi. Öz Alman olmayanların ülkeden sürülmesi. Buna Remigration da denilebilir.

- İnsanlara ülkede bir müşteri gibi, kendilerine özel hizmet verilen birileri gibi yaşayamayacağı öğretilmeli.

Katılımcılardan bazıları, daha sonra gazetecilerin soruları üzerine kendini savunmaya çalıştı ve zorla göçe karşı olduklarını, bunu bu şekilde anlamadıklarını söyledi. Ancak toplantıyı düzenleyen Avusturyalı Sellner, sorulara yanıt vermiyor. Aynı şekilde AfD’li katılımcılar da konuşmamayı seçti.

Katılımcılardan bazıları, daha sonra gazetecilerin soruları üzerine kendini savunmaya çalıştı ve zorla göçe karşı olduklarını, bunu bu şekilde anlamadıklarını söyledi. Ancak toplantıyı düzenleyen Avusturyalı Sellner, sorulara yanıt vermiyor. Aynı şekilde AfD’li katılımcılar da konuşmamayı seçti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
61
23
22
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?