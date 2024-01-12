Almanya Bu Toplantıyı Konuşuyor: 5000 Euro Vererek Gizli Toplantı Yaptılar
Almanya Bu Toplantıyı Konuşuyor: 5000 Euro Vererek Gizli Toplantı Yaptılar
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/hitler-in-ru...
Almanya, sağcı ünlü zenginlerin para karşılığı bir otelde yaptığı ‘gizli’ toplantıyı konuşuyor. Toplantının ana gündem maddesi ise “Ülkeye uyum sağlayamayan veya sonradan vatandaş yapılanların (çoğunluğu Türkler) vatandaşlığının iptal edilmesi ve ülkeden sürülmesi.”
İşte Sözcü’den Ali Güven’in derlediği, Almanya’da gündem olan o toplantının detayları…
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Almanya aşırı sağın yükselişinin ardından, Potsdam’da yapılan "Zorla toplu sürgün" öngören aşırı sağ toplantıyla çalkalanıyor. Katılımcıların 5000’er Euro vererek girdikleri toplantıyı düzenleyen Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner oldu.
Corroctiv adlı yayın kuruluşu, Potsdam’daki Landhaus Adlon adlı lüks otelde gerçekleşen toplantıyla ilgili tüm bilgi ve belgeleri paylaştı.
Hans im Glück, eski yönecileri Limmer ile önceden ayrıldıklarını açıkladı. AfD’li Hartwig, toplantıda ele alınan konuların partiye taşınacağı sözünü verdi. Toplantının detayları ortaya çıkınca, AfD partisinin yasaklanması da tartışılmaya başlandı.
Neonaziler ve milyonerlerin yaptığı toplantıda, şu konular ele alındı:
Katılımcılardan bazıları, daha sonra gazetecilerin soruları üzerine kendini savunmaya çalıştı ve zorla göçe karşı olduklarını, bunu bu şekilde anlamadıklarını söyledi. Ancak toplantıyı düzenleyen Avusturyalı Sellner, sorulara yanıt vermiyor. Aynı şekilde AfD’li katılımcılar da konuşmamayı seçti.
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