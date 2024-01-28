Alkolü Hayatınızdan Çıkardığınızda Karaciğerinizdeki Mucizevi Dönüşüme İnanamayacaksınız

Alkol ilk başta karaciğeri yağlandırır. Bu yağ karaciğerin iltihaplanmasına neden olur. Buna yanıt olarak, yara dokusu üreterek kendini iyileştirmeye çalışır. Bu durum kontrolsüz bir şekilde devam ederse, karaciğer tamamen kötü duruma gelir, içindeki sağlıklı yerler küçük adacıklar halinde kalır.

Sirozun son aşamalarında, karaciğer iflas ettiğinde, insanlar sararabilir (sarılık), sıvı ile şişebilir ve uykulu ve şaşkın hale gelebilir. Bu ciddi bir durumdur ve ölümcül olabilir. Uzun süreli ve aşırı alkol kullanımı, skar oluşumu ve siroz gelişme riskini artırır.