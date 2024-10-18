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Ali Sami Yen Stadyumu’nun Yerine Yapılan İstanbul’un En Değerli Gökdeleni Torun Center Mühürlendi

Ali Sami Yen Stadyumu’nun Yerine Yapılan İstanbul’un En Değerli Gökdeleni Torun Center Mühürlendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
18.10.2024 - 16:53

İstanbul Mecidiyeköy’de Ali Sami Yen Stadyumu’nun yerine yapılan ve megakentin ‘en değerli gökdelen projelerinden biri’ olan Torun Center mühürlendi. Habertürk’ten Esra Toptaş’ın haberine göre Torun Center’ın birkaç katında projeye aykırılık tespit edildi.

Kaynak

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1933 yılında hikayesi Galatasaray ile başlayan; unutulmaz şampiyonluklara ve efsane futbolculara ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Stadyumu, 2011 yılında yıkıldı.

1933 yılında hikayesi Galatasaray ile başlayan; unutulmaz şampiyonluklara ve efsane futbolculara ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Stadyumu, 2011 yılında yıkıldı.

Sarı kırmızılılar için yeri ayrı olan Ali Sami Yen Stadyumu’ndan İstanbul’un ‘en değerli gökdeleni’ olarak gösterilen Torun Center yükseldi.

Sarı kırmızılılar için yeri ayrı olan Ali Sami Yen Stadyumu’ndan İstanbul’un ‘en değerli gökdeleni’ olarak gösterilen Torun Center yükseldi.

2016 yılında yapılan ve çok sayıda konut, ofis, mağazayı barındıran Torun Center mühürlendi.

2016 yılında yapılan ve çok sayıda konut, ofis, mağazayı barındıran Torun Center mühürlendi.

Habertürk’ten Esra Toptaş’ın haberine göre Şişli Belediyesi kaynakları Torun Center’ın birkaç katında projeye aykırılık olduğu ve bu nedenle mühürlendiğini ifade etti.

Habertürk’ten Esra Toptaş’ın haberine göre Şişli Belediyesi kaynakları Torun Center’ın birkaç katında projeye aykırılık olduğu ve bu nedenle mühürlendiğini ifade etti.

Kaynak

Bazı yayın organlarında gökdelenin katlarında kolonların kesildiği ve duvarların kırılarak birleştirildiği iddia edilmişti. Belediye kaynakları bu iddiaları yalanladı.

Bazı yayın organlarında gökdelenin katlarında kolonların kesildiği ve duvarların kırılarak birleştirildiği iddia edilmişti. Belediye kaynakları bu iddiaları yalanladı.
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İnşaatında 10 işçi can verdi, sorumlular yargılanmadı.

İnşaatında 10 işçi can verdi, sorumlular yargılanmadı.

Öte yandan 2014 yılında inşa edilen Torun Center inşaatında asansör faciası meydana gelmişti. Yere çakılan asansörde 10 işçi hayatını kaybetmişti. Ancak faciada sorumlular yargılanmadı, para cezasıyla serbest bırakılmıştı.

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