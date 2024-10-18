Ali Sami Yen Stadyumu’nun Yerine Yapılan İstanbul’un En Değerli Gökdeleni Torun Center Mühürlendi

İstanbul Mecidiyeköy’de Ali Sami Yen Stadyumu’nun yerine yapılan ve megakentin ‘en değerli gökdelen projelerinden biri’ olan Torun Center mühürlendi. Habertürk’ten Esra Toptaş’ın haberine göre Torun Center’ın birkaç katında projeye aykırılık tespit edildi.

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