Ali Sami Yen Stadyumu’nun Yerine Yapılan İstanbul’un En Değerli Gökdeleni Torun Center Mühürlendi
Ali Sami Yen Stadyumu’nun Yerine Yapılan İstanbul’un En Değerli Gökdeleni Torun Center Mühürlendi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1933 yılında hikayesi Galatasaray ile başlayan; unutulmaz şampiyonluklara ve efsane futbolculara ev sahipliği yapan Ali Sami Yen Stadyumu, 2011 yılında yıkıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarı kırmızılılar için yeri ayrı olan Ali Sami Yen Stadyumu’ndan İstanbul’un ‘en değerli gökdeleni’ olarak gösterilen Torun Center yükseldi.
2016 yılında yapılan ve çok sayıda konut, ofis, mağazayı barındıran Torun Center mühürlendi.
Habertürk’ten Esra Toptaş’ın haberine göre Şişli Belediyesi kaynakları Torun Center’ın birkaç katında projeye aykırılık olduğu ve bu nedenle mühürlendiğini ifade etti.
Bazı yayın organlarında gökdelenin katlarında kolonların kesildiği ve duvarların kırılarak birleştirildiği iddia edilmişti. Belediye kaynakları bu iddiaları yalanladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnşaatında 10 işçi can verdi, sorumlular yargılanmadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın