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Kazak Şirkete Satılacağı Açıklanan Hepsiburada’nın Hisseleri Fırladı

Kazak Şirkete Satılacağı Açıklanan Hepsiburada’nın Hisseleri Fırladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
18.10.2024 - 16:19

Türkiye’nin e-ticaret devi Hepsiburada, Kazakistan’ın online alışveriş platformu ‘kaspi.kz’ye satılıyor. Kazak şirket, yüzde 65.41’ini devralacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Hepsiburada'nın hisseleri 1.7 milyar dolara ulaştı.

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Kazakistan’ın online alışveriş platformu ‘kaspi.kz’ Hepsiburada’yı satın alıyor. E-ticaret girişimi Hepsiburada’nın yüzde 65.41’ini almak için sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kazakistan’ın online alışveriş platformu ‘kaspi.kz’ Hepsiburada’yı satın alıyor. E-ticaret girişimi Hepsiburada’nın yüzde 65.41’ini almak için sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada hisse devri değerinin yaklaşık 1 milyar 127 milyon dolar olduğu ifade edildi. Ödeme ise 2 taksitte yapılacak.

Yapılan açıklamada hisse devri değerinin yaklaşık 1 milyar 127 milyon dolar olduğu ifade edildi. Ödeme ise 2 taksitte yapılacak.

Satışın 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Satışın 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Satışın açıklanmasının ardından Hepsiburada hisseleri fırladı. Dün 707 milyon dolar seviyesinde olan hisseler yüzde 86 artarak 1.7 milyar dolara ulaştı.

Satışın açıklanmasının ardından Hepsiburada hisseleri fırladı. Dün 707 milyon dolar seviyesinde olan hisseler yüzde 86 artarak 1.7 milyar dolara ulaştı.

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