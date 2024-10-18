Kazak Şirkete Satılacağı Açıklanan Hepsiburada’nın Hisseleri Fırladı
Kazak Şirkete Satılacağı Açıklanan Hepsiburada’nın Hisseleri Fırladı
Türkiye’nin e-ticaret devi Hepsiburada, Kazakistan’ın online alışveriş platformu ‘kaspi.kz’ye satılıyor. Kazak şirket, yüzde 65.41’ini devralacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Hepsiburada'nın hisseleri 1.7 milyar dolara ulaştı.
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Kazakistan’ın online alışveriş platformu ‘kaspi.kz’ Hepsiburada’yı satın alıyor. E-ticaret girişimi Hepsiburada’nın yüzde 65.41’ini almak için sözleşme imzaladığını duyurdu.
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Yapılan açıklamada hisse devri değerinin yaklaşık 1 milyar 127 milyon dolar olduğu ifade edildi. Ödeme ise 2 taksitte yapılacak.
Satışın 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Satışın açıklanmasının ardından Hepsiburada hisseleri fırladı. Dün 707 milyon dolar seviyesinde olan hisseler yüzde 86 artarak 1.7 milyar dolara ulaştı.
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