Ali Rıza Bey’in Dinlerken “Nasıl Bu Hallere Düştük!” Diye Dertlenmelere Ara Verdiği 12 Şarkı
Ali Rıza Bey’in Dinlerken “Nasıl Bu Hallere Düştük!” Diye Dertlenmelere Ara Verdiği 12 Şarkı
Ali Rıza Bey malumunuz, kendisi büyük bir dert küpü. Ailesinden bir bir dökülen yaprakları saymakla meşgul. Ancak bu şarkılarla dertlenmelerine kısa bir mola veriyor! Tabii biz de!
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1. Men Without Hats - The Safety Dance
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2. Murray Head - One Night In Bangkok "From CHESS"
3. Tülay German - Burçak Tarlası
4. MFÖ - Sude
5. Kırıka - Cigara
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6. Redzepova Esma - Hava Nagilah
7. The Pointer Sisters - I'm So Excited
8. Lenny Kravitz - American Woman
9. NEYSE - Hokkabaz
10. Peyk - Don Kafa
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11. Billy Idol - Dancing With Myself
12. Ajda Pekkan - Sana Bana Yeter
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