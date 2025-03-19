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Ali Rıza Bey’in Dinlerken “Nasıl Bu Hallere Düştük!” Diye Dertlenmelere Ara Verdiği 12 Şarkı

etiket Ali Rıza Bey’in Dinlerken “Nasıl Bu Hallere Düştük!” Diye Dertlenmelere Ara Verdiği 12 Şarkı

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
19.03.2025 - 22:57

Ali Rıza Bey malumunuz, kendisi büyük bir dert küpü. Ailesinden bir bir dökülen yaprakları saymakla meşgul. Ancak bu şarkılarla dertlenmelerine kısa bir mola veriyor! Tabii biz de!

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1. Men Without Hats - The Safety Dance

2. Murray Head - One Night In Bangkok "From CHESS"

3. Tülay German - Burçak Tarlası

4. MFÖ - Sude

5. Kırıka - Cigara

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6. Redzepova Esma - Hava Nagilah

7. The Pointer Sisters - I'm So Excited

8. Lenny Kravitz - American Woman

9. NEYSE - Hokkabaz

10. Peyk - Don Kafa

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11. Billy Idol - Dancing With Myself

12. Ajda Pekkan - Sana Bana Yeter

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Lisa Campton
Lisa Campton
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