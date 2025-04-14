Alfa Kuşağı Nedir? Alfa Kuşağı Hangi Yıllar, Ne Zaman Başladı?
Kuşak, yeni nesil veya jenerasyon… Aynı dönemde yaşayan ve ortak özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu kuşakların her biri ayrı isme sahip. X, Y, Z kuşağına hepimiz aşinayız ancak Alfa kuşağını biliyor musunuz? Alfa Kuşağı Nedir? Alfa Kuşağı Hangi Yıllar, Ne Zaman Başladı?
İşte yanıtı…
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Alfa Kuşağı Nedir? Alfa Kuşağı Hangi Yıllar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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