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Alfa Kuşağı Nedir? Alfa Kuşağı Hangi Yıllar, Ne Zaman Başladı?

Alfa Kuşağı Nedir? Alfa Kuşağı Hangi Yıllar, Ne Zaman Başladı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.04.2025 - 16:00

Kuşak, yeni nesil veya jenerasyon… Aynı dönemde yaşayan ve ortak özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu kuşakların her biri ayrı isme sahip. X, Y, Z kuşağına hepimiz aşinayız ancak Alfa kuşağını biliyor musunuz? Alfa Kuşağı Nedir? Alfa Kuşağı Hangi Yıllar, Ne Zaman Başladı? 

İşte yanıtı…

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Alfa Kuşağı Nedir? Alfa Kuşağı Hangi Yıllar?

Alfa Kuşağı Nedir? Alfa Kuşağı Hangi Yıllar?

Yunan alfabesinin ilk harfinden adını alan Alfa kuşağı, Z kuşağından sonra Beta kuşağından önce geliyor. 2010 yılından itibaren doğanlar Alfa kuşağı olarak adlandırılıyor. Bütün mensupları 3. Milenyumda ve 21’inci yüzyılda doğmuş tek kuşak grubu olan Alfa kuşağı, Y kuşağı mensuplarının çocuklarıdır. 2024’ün sonuna kadar kadar doğan bebekleri kapsayan Alfa kuşağının hemen ardından Beta kuşağı geliyor. 

Beta kuşağı ise 2025 yılından itibaren doğan çocukları kapsıyor. 

Alfa kuşağı yakın zamanda iş dünyasına atılım yapacak bir kuşak. X, Y, Z kuşağının özelliklerini bilirken Alfa kuşağına dair oldukça az şeyler biliniyor. 

Alfa kuşağı dijital dünyada, teknoloji dünyasında büyümüş bir kuşaktır. Özgürlüğe daha fazla önem verilen, hak, hukuk ve adalet konularının her zamankinden daha fazla yükseldiği bu dönemde Alfa kuşağı kendi kararlarını alabilen, bağımsız bir kuşak olarak tanımlanıyor. 

Yapılan araştırmalar dijital dünyada büyüyen Alfa kuşağı düşüncelerini saklamayan, hiyerarşi tanımayan bir kuşak olarak da biliniyor. Alfa kuşağı iş dünyasında hiç şüphesiz kural tanımaz bir kuşak olarak bilinecek. Doğdukları ve büyüdükleri dünyaya göre şekillenen kuşaklar, her zaman toplumun birer yansıması olarak karşımıza çıkıyor. 

Son yıllarda dünyada artan hak mücadeleleri çevresinde büyüyen ve şahit olan Alfa kuşağı kendi fikirlerini oluşturma yetisi ve yetkisine sahiptir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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