Alemin Kıralı Dizisinin Oben'i Birsu Demir'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf Ortalığı Karıştırdı!

Dilara Bağcı Peker
23.05.2026 - 17:50
Alemin Kıralı dizisi, hiç şüphesiz yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu. Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın ve Birsu Demir gibi isimlerin yer aldığı dizi bugün bile gündemimize gelmeye devam ediyor. Özellikle 'Oben' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Birsu Demir, magazin gündeminde yakından takip edilen isimler arasında. 

Birsu Demir'in TikTok hesabından paylaştığı bir 'itiraf' videosu kısa sürede sosyal medyayı karıştırdı! Demir, 'Yıllar önce soğuk ve yağmurlu günde bir başrol oyuncusu bizi karavandan dışarı attırdı.' dedi.

2011 yılında yayınlanan Alemin Kıralı, o döneme damgasını vuran işlerin başında yer alıyor.

atv ekranlarının sevilen dizisi, hem başarılı oyuncu kadrosu hem de eğlenceli konusuyla herkesin favorisi olmuştu. O dönemde ayrıca çocuk oyuncular da dikkatleri çekmiş, özellikle Oben karakteri hayatımızda büyük bir yer edinmişti!

Oben'i canlandıran Birsu Demir, şimdilerde de magazin gündeminde yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda dizide abla-kardeşi canlandıran Birsu Demir ve Elvin Levinler bir araya gelmiş, o anları sosyal medyada paylaşmışlardı. Böylece bizler de yıllar sonra Oben ve Ayben'i yeniden yan yana gördük.

Fakat bu kez Birsu Demir'in gündemimize gelme sebebi bambaşka bir olay!

"Yıllar önce soğuk ve yağmurlu günde bir başrol oyuncusu bizi karavandan dışarı attırdı."

Birsu Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu. Demir, 'Yaptığınız hiçbir kötülük yanınıza kalmıyor; tıpkı benim yıllar önce soğukta, yağmurlu havada karavandan bir başrol oyuncusunun keyfine kederine dışarı atılmam gibi.' diyerek yıllar önce yaşadığı bir olayı anlattı. 

'Normalde üç dört karavanın olur ama o gün de bir karavan vardı ve dediler ki bize: 'Burada çekim 2-3 saat sürecek, biraz idare edebilir misiniz?' Biz de dedik ki: 'Tabii ki de.' Sonra o başrol arkadaşımız -ki şu an yani hiçbir televizyon kanalında görmüyorsunuzdur, yok bayağıdır- demiş ki: 'Ben karavanda tek başıma oturmak istiyorum, ben başrolüm.' Bizi karavandan çıkarttırdı; biz yağmurda, çamurda, soğukta şemsiyenin altında karavanın önünde bekliyoruz. Ne uğradığımızı şaşırdık ve o benim ilk işimdi. Şimdi ilk işiniz olduğu zaman -bu başka sektörler için de, başka meslekler için de geçerli- insanın bir acemiliği oluyor. Bize böyle kal geldi. Şimdi olsa mesela menajerler hemen olaya dahil oluyor ve olayı çözüyorlar ama o zaman öyle değildi...'

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
