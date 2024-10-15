Aldığı Bursla Yurt Dışı Tatili Yaptığı İddia Edilen Öğrenci Tepkilerin Üzerine Açıklama Yaptı
Aldığı Bursla Yurt Dışı Tatili Yaptığı İddia Edilen Öğrenci Tepkilerin Üzerine Açıklama Yaptı
Sosyal medyanın gündeminde bir doktordan aldığı bursla yurt dışı tatiline gittiği iddia edilen bir öğrenci var. Elif isimli öğrenci gelen tepkiler üzerine aşağıdaki açıklamayı yayınladı.
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Bugün sosyal medyanın gündeminde bursu kesildiği için isyan eden bir kadın öğrenci var. Sebep ise kendisinin Büyükada turu yaparken paylaştığı fotoğraflar yüzünden burs veren doktor hanımın verdiği bursu kesmesi. Daha doğrusu beyan bu şekilde... 👇
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Ancak kısa süre sonra Elif isimli öğrencinin sosyal medya paylaşımlarından birçok kez yurt dışı seyahati yaptığı anlaşıldı.
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Öğrencinin yurt dışı seyahatleri ortaya çıkınca sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi 👇
Elif isimli öğrenci gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayınlandı. Açıklamada kendisinin depremzede olduğu, dekandan yurt dışı eğitim desteği aldığı ve engelli bir çocuğa oyun ablalığı yaparak para kazandığı gibi detaylar yer alıyor. Açıklamanın tamamı burada 👇
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