Albüm Çıkarmayacağını Açıklayan Britney Spears Yeni Şarkı İddialarını Yalanladı: Hayranları "Hayat Bitti" Dedi
Albüm Çıkarmayacağını Açıklayan Britney Spears Yeni Şarkı İddialarını Yalanladı: Hayranları "Hayat Bitti" Dedi
Pop şarkıların kraliçelerinden Britney Spears, bir daha müziğe asla dönmeyeceğini ve müzik sektöründe çalışmayacağını açıkladı. Detaylar👇
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Hit pop şarkılarının sahiplerinden olan Britney Spears'ı çoğumuz tanıyoruz. Kendisi 2000'li yılların başlarında çıkardığı şarkılarıyla tüm sektörü etkilemişti.
Ünlü şarkıcı 2021 yılında babasının himayesinden çıkıp kendi ayakları üzerinde durmaya ve özgürlüğüne kavuşmaya karar vermişti.
"Toxic" "Baby One More Time" gibi şarkılarla hit olmuş pop müziğin prensesi son zamanlarda özel hayatına yöneldi ve hesabından yaptığı paylaşımlarıyla da aktifliğini sürdürüyor.
Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan isim akıllarda sürekli soru işaretleri bırakmaya devam ederken dün yaptığı bir açıklamayla resmi olarak bir daha asla müziğe geri dönmeyeceğini ve müzik sektöründe çalışmayacağını söyledi.
"Yeni bir albüm kaydetmek için insanlara başvurduğum ve albüm hazırlama aşamasında olduğum konuşulup duruyor. Şunu anlayın, müzik endüstrisine bir daha asla geri dönmeyeceğim!" diye ekledi.
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"Yazdığım zaman ya eğlenmek için yazıyorum ya da başkaları için !!!... Son iki yılda başkaları için 20'den fazla şarkı yazdım !!! Ben bir hayalet yazarım ve bundan gerçekten zevk alıyorum !!!... bugünlerde haberleri okudunuz mu? Çok seviliyorum ve kutsanıyorum!!!" açıklamasında bulundu.
Bu açıklamaya hayranlarının yorumları gecikmedi tabii, gelin birlikte bakalım👇
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