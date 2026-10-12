Akyatan Lagünü'nde Geceleri Oksijen Sıfıra Düşüyor: Türkiye'nin En Büyük Lagünü Can Çekişiyor
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Adana'nın Karataş ilçesi sınırlarında bulunan ve Türkiye'nin en büyük lagünü olarak bilinen Akyatan Lagünü'nde tarımsal kirlilik ve aşırı organik madde yükü ekosistemi tehdit ediyor. Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fatma Çevik, gündüz yüksek ölçülen oksijenin geceleri sıfıra kadar düştüğünü, yavru balık ölümlerinin görüldüğünü ve sığlaşmanın hızlandığını açıkladı.
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Prof. Dr. Fatma Çevik: "Akyatan Lagünü can çekişiyor."
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Lagünün çevresini saran tarım arazilerinden drenaj kanallarıyla gelen azot ve fosfor ekosistemi zorluyor.
Sığ yapı nedeniyle aşırı çoğalan su bitkileri ölüp dibe çökünce lagün kendi kirliliğini üretmeye başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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