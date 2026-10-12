Akyatan Lagünü'nde Geceleri Oksijen Sıfıra Düşüyor: Türkiye'nin En Büyük Lagünü Can Çekişiyor

Kirliliğin başlıca kaynağı lagünün etrafındaki yoğun tarımsal faaliyetler. Çevik, 'Akyatan Lagünü Türkiye'nin en büyük lagün gölü ve sunduğu ekosistem hizmeti oldukça fazla. Ancak insan kaynaklı etkiler altında. Etrafında yoğun tarımsal faaliyetler var. Drenaj kanalları ciddi bir yük getiriyor. Tarımsal kirleticilerin yanı sıra azot ve fosfor girdisi çok fazla' ifadelerini kullandı.

Lagünde yürütülen bilimsel çalışmalarla suyun fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri inceleniyor. Araştırmalar yalnızca tarımsal kirlilikle sınırlı değil: lagün sistemlerinde mikroplastik çalışmaları da sürüyor. Çevik, su ekosistemlerinin korunması için kirlilik kaynaklarının belirlenmesi ve önleyici adımların geliştirilmesi gerektiğini söyledi.