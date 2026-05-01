Akrep Dolunayı: Hesap Lütfen

Bu kadar gerçeğin yanında bir de mucizeler bizi bekliyor. Engel olarak gördükleriniz, gözünüzde büyüttükleriniz ve adım atmaya çekindiklerinizin hiç de korkulacak bir tarafı olmadığını gösterecek. Birileri büyük kazanacak, birileri başarıyı sonuna kadar tadacak, birileri de nihai hedefine ulaşacak.

Ancak! Bu çerçevenin dışında kalanları da unutmamış! Onlar da yanlışlarının bedelini sert ve ani kayıplarla yaşayacaklar. Haliyle bir taraf sevinç naraları atarken, diğer taraf yaptığı yanlışların nelere mal olduğunu öğrenmiş olacak.

Dolunay anında yükselende Zuben El Genubi sabit yıldızı mevcut. Bu; geri dönülmez yollar, keskin virajlar ve karanlığın aydınlanıp gerçekliğin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkması demektir. Mesela; çözülmemiş davalar, eski cinayetler, üzeri kapatılmış tacizler, aile içi sırlar, kayıp kişiler ve daha fazlasını ortaya çıkarır. Bazı hikâyeler gömülü olduğu topraktan çıkarılır. Aydınlatılmaya ihtiyaç duyulan ne varsa hepsi flaş gibi patlar. Tabii bazıları da gözüne fener tutulmuş tavşan gibi öylece kalakalır.

Hatta daha ileri gidecek olursam bazılarınız hayatındaki insanı ihanet ederken yakalayabilir. Yani aması ve fakatı olmayan bir dolunay. Kimse kimseyi kandıramaz, süslü yalanlarla inandıramaz. Artık aslan terli! Ya paşa paşa yaptığı hatayı kabul edecek ya da artık yer işgal etmeyecek.