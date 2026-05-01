Akrep Dolunayı: Hesap Lütfen

Filiz Çakal - Onedio Üyesi
01.05.2026 - 13:51

1 Mayıs saat 20:23 itibarıyla Akrep Dolunayı meydana geliyor. Herkesin tek tek kozlarını paylaştığı, ultra yoğunlukta sırların açıkça ortaya çıktığı, tesiri son derece kuvvetli bu gök olayında hepimiz payımıza düşeni alıyoruz. Dolunayla birleşen Acrux sabit yıldızının kehanet ve şifa gücü sayesinde gönülden yapılan niyetlerin gerçek olma ihtimali kuvvetle muhtemel. İhtiyacımız olana ve gerçekçi beklentilere odaklanırsak hedefimize ulaşabiliriz.

Venüs-Aldebaran hattı ise ticarette ve iş birliklerinde başarılar yakalayabileceğimizi vurguluyor. Venüs-Plüton üçgeninin tesiri ise bu saydıklarım için evvela tutku ve kararlılık gerektiriyor. Uranüs İkizler ise 'Skandallara imzamı atarım,' diyor. Sırları, saklananları, gizli ilişkileri, ihanetleri, manipülasyonu ve ahlaki değerlerin hiçe sayıldığını tek tek önümüze düşürmeye niyetli. Özellikle de bu saydıklarımdan birinde karma varsa dolunay maddi ve manevi çok sert bedeller ödetebilir.

Bazıları toplum önündeki itibarını kaybederken, bazılarının düzeni tamamen bozulabilir. Kimseye iltimas geçmeyecek; hak ettiği karşılık neyse onu verecek sadece. Aslında amacı bireyleri arkasına saklandıklarıyla yüzleştirmek, söylemeye kaçındıklarıyla test etmek. Ama bu sıradan bir test değil! Onaylı ve net!

Mucizeler ve Gerçekler

Bu kadar gerçeğin yanında bir de mucizeler bizi bekliyor. Engel olarak gördükleriniz, gözünüzde büyüttükleriniz ve adım atmaya çekindiklerinizin hiç de korkulacak bir tarafı olmadığını gösterecek. Birileri büyük kazanacak, birileri başarıyı sonuna kadar tadacak, birileri de nihai hedefine ulaşacak.

Ancak! Bu çerçevenin dışında kalanları da unutmamış! Onlar da yanlışlarının bedelini sert ve ani kayıplarla yaşayacaklar. Haliyle bir taraf sevinç naraları atarken, diğer taraf yaptığı yanlışların nelere mal olduğunu öğrenmiş olacak.

Dolunay anında yükselende Zuben El Genubi sabit yıldızı mevcut. Bu; geri dönülmez yollar, keskin virajlar ve karanlığın aydınlanıp gerçekliğin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkması demektir. Mesela; çözülmemiş davalar, eski cinayetler, üzeri kapatılmış tacizler, aile içi sırlar, kayıp kişiler ve daha fazlasını ortaya çıkarır. Bazı hikâyeler gömülü olduğu topraktan çıkarılır. Aydınlatılmaya ihtiyaç duyulan ne varsa hepsi flaş gibi patlar. Tabii bazıları da gözüne fener tutulmuş tavşan gibi öylece kalakalır.

Hatta daha ileri gidecek olursam bazılarınız hayatındaki insanı ihanet ederken yakalayabilir. Yani aması ve fakatı olmayan bir dolunay. Kimse kimseyi kandıramaz, süslü yalanlarla inandıramaz. Artık aslan terli! Ya paşa paşa yaptığı hatayı kabul edecek ya da artık yer işgal etmeyecek.

Öz Değer ve İlahi Adalet

Aslında anlamamız gereken bir husus varsa, o da en büyük kaybın seni sen yapan değerleri yitirmektir! Mal, mülk, statü, tanım, sosyal çevre ya da ikili ilişkiler insanın hayatına girerler, dönüşürler ve biterler. Bunlar geçici değerlerdir. Şahsi değerini bu geçici unsurlar ile ölçen ve bütünleyen kişi, kaybetmeye ve hayal kırıklığına uğramaya mahkûmdur.

'Hepsi benim olsun diyen, bir gün her şeyi kaybetmeye mahkûmdur! Adaleti gözetmeyenin ilahi adaletin terazisinde daha sert bedeller ödemesi kaçınılmazdır!'

Ve bilmelisin ki: “MASADA DEĞİLSEN MENÜDESİN.” Kendi değerini ve değerlerini gözetmeli, hakkını bilmeli ve gerektiğinde o masayı tek yumruk darbesinde indirmeyi öğrenmelisin.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

