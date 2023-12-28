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Akran Zorbalığı Kamerada: 1 Öğrenci, Arkadaşları Tarafından Darbedildi

Akran Zorbalığı Kamerada: 1 Öğrenci, Arkadaşları Tarafından Darbedildi

Saldırı
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.12.2023 - 11:51

İzmir'de 'kıskançlık' nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada 17 yaşındaki lise öğrencisi, 5 arkadaşı tarafından darbedildi. Darp görüntüleri çevredeki öğrenciler tarafından kaydedildi.

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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir lisede dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 'kıskançlık' sebebiyle çıkan kavgada 1 kız öğrenci 5 arkadaşı tarafından darbedildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir lisede dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 'kıskançlık' sebebiyle çıkan kavgada 1 kız öğrenci 5 arkadaşı tarafından darbedildi.

Darp anları çevredeki öğrenciler tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, darp raporu alan öğrenci, ailesiyle birlikte polise gidip şikayetçi oldu.

Darp anları çevredeki öğrenciler tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, darp raporu alan öğrenci, ailesiyle birlikte polise gidip şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın görüntüleri 🎥

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