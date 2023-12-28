Akran Zorbalığı Kamerada: 1 Öğrenci, Arkadaşları Tarafından Darbedildi
Akran Zorbalığı Kamerada: 1 Öğrenci, Arkadaşları Tarafından Darbedildi
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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir lisede dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 'kıskançlık' sebebiyle çıkan kavgada 1 kız öğrenci 5 arkadaşı tarafından darbedildi.
Darp anları çevredeki öğrenciler tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, darp raporu alan öğrenci, ailesiyle birlikte polise gidip şikayetçi oldu.
Olayın görüntüleri 🎥
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