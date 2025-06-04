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AKP Sözcüsü Ömer Çelik Yeni Anayasa Hakkında İlk Kez Konuştu ''Toplantımızı Bayram Sonrası Yapacağız''

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Yeni Anayasa Hakkında İlk Kez Konuştu ''Toplantımızı Bayram Sonrası Yapacağız''

Ömer Çelik
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
04.06.2025 - 22:29

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Yeni Anayasa' hakkında tarih verdi. Çelik, 'Yeni Anayasa ile ilgili ilk toplantımızı bayram sonrası yapacağız. Bu mesele partimizin önceliklerinden birisi olarak ele alınacak' dedi.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Türkiye Yüzyılı'nın ihtiyaçlarını karşılayacak. İlk toplantımızı bayram sonrası yapacağız. İhtiyaç oldukça sık sık toplanacağız. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor' dedi.

'Yeni Anayasa' hakkında tarih veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, şunları söyledi:

'Yeni Anayasa' hakkında tarih veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, şunları söyledi:

''Cumhurbaşkanımız tarafından bir komisyon teşekkül ettirildi. Geçen seferki yöntem olmayabilir. Geçen sefer STK'lar sahaya inmişti. Bunlara da bir mani yok ama esas olan şudur; sivil anayasa vatandaşın iradesiyle ortaya çıkmış bir anayasadır. Vatandaşın referandumla onay verdiği bir anayasadır. Parlamenter istiyoruz diyerek anayasadan kaçmak doğru değil. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de parlamenter sistemi de demokratik bir sistem. Ancak Türkiye'de yaşananlarla birlikte demokratik konsodülasyon için Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiştir. Sivil anayasa derken Türkiye Yüzyılı'nın ihtiyaçlarını karşılayacak anayasa. İlk toplantımızı bayram sonrası yapacağız. İhtiyaç oldukça sık sık toplanacağız. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Zaten geçmişte bununla ilgili müktesebatımız var. Terörsüz Türkiye meselesi ile ilgili gündemi de takip ediyoruz. Birileri anayasa konuları geldiğinde süreci yanlış konumlandırmak gibi bir şey yapıyor. Anayasa meselesi her meseleyi ilgilendirir. Meseleleri başka şeylere indirgememek lazım. Biz iktidara geldiğimiz günden beri anayasa meselesi konuşuluyor. Yoğun mesai ve emek vereceğiz bu konuya.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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