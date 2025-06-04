AKP Sözcüsü Ömer Çelik Yeni Anayasa Hakkında İlk Kez Konuştu ''Toplantımızı Bayram Sonrası Yapacağız''
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Yeni Anayasa' hakkında tarih verdi. Çelik, 'Yeni Anayasa ile ilgili ilk toplantımızı bayram sonrası yapacağız. Bu mesele partimizin önceliklerinden birisi olarak ele alınacak' dedi.
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
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'Yeni Anayasa' hakkında tarih veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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