AKP Sözcüsü Ömer Çelik Yeni Anayasa Hakkında İlk Kez Konuştu ''Toplantımızı Bayram Sonrası Yapacağız''

''Cumhurbaşkanımız tarafından bir komisyon teşekkül ettirildi. Geçen seferki yöntem olmayabilir. Geçen sefer STK'lar sahaya inmişti. Bunlara da bir mani yok ama esas olan şudur; sivil anayasa vatandaşın iradesiyle ortaya çıkmış bir anayasadır. Vatandaşın referandumla onay verdiği bir anayasadır. Parlamenter istiyoruz diyerek anayasadan kaçmak doğru değil. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de parlamenter sistemi de demokratik bir sistem. Ancak Türkiye'de yaşananlarla birlikte demokratik konsodülasyon için Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiştir. Sivil anayasa derken Türkiye Yüzyılı'nın ihtiyaçlarını karşılayacak anayasa. İlk toplantımızı bayram sonrası yapacağız. İhtiyaç oldukça sık sık toplanacağız. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Zaten geçmişte bununla ilgili müktesebatımız var. Terörsüz Türkiye meselesi ile ilgili gündemi de takip ediyoruz. Birileri anayasa konuları geldiğinde süreci yanlış konumlandırmak gibi bir şey yapıyor. Anayasa meselesi her meseleyi ilgilendirir. Meseleleri başka şeylere indirgememek lazım. Biz iktidara geldiğimiz günden beri anayasa meselesi konuşuluyor. Yoğun mesai ve emek vereceğiz bu konuya.''