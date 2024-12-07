Akdeniz Adına Güzelliklerin Hepsi Bir Adada, Bir Arada: Sardunya Adası

İnsanları, kültürü ve tarihi ile ne kadar etkileyici bir yer olduğundan bahsettik. Tüm bunların yanı sıra özellikle bahsetmemiz gereken bir yönü daha var: doğası! Sardunya tilkisi ve uzun kulaklı kirpi gibi masaldan fırlamış türlerin bulunduğu bir yerden bahsediyoruz... Endemik türler, adanın doğasının ne kadar eşsiz olduğunu bize gösterir.