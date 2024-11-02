AK Partili Nihat Zeybekçi Muhalefeti Ahmet Özer Konusunda Eleştirdi: "Ciyak Ciyak Bağırıyorsunuz"
AK Partili Nihat Zeybekçi Muhalefeti Ahmet Özer Konusunda Eleştirdi: "Ciyak Ciyak Bağırıyorsunuz"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması hakkında yaptığı açıklamada, mahkemeye intikal eden bir konuyla ilgili kimsenin yorum yapmaması gerektiğini belirtti.
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AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Nihat Zeybekçi, muhalefete Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası açıklamaları nedeniyle yüklendi.
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Zeybekçi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrasında yaşananları, "Bekleyin, çamaşırlar bir dökülsün ortaya. Hukukun temel ilkesidir, mahkemeye yansıyan bir mevzuyla ilgili kimsenin konuşmaması lazım" diyerek eleştirdi.
Zeybekçi, "Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz? Bekleyin, çamaşırlar bir dökülsün ortaya" diyerek eleştirdiği muhalefete "Niye gürültü yapıp da ortaya toz duman katıyorsunuz?" dedi.
"Örtmeye çalışıyorsunuz. Hukuka güven, adalete güven, o herkese lazım" diyen Zeybekçi, "Göreceksiniz neler dökülecek oradan?" diyerek gözdağı verdi.
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