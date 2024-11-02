AK Partili Nihat Zeybekçi Muhalefeti Ahmet Özer Konusunda Eleştirdi: "Ciyak Ciyak Bağırıyorsunuz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması hakkında yaptığı açıklamada, mahkemeye intikal eden bir konuyla ilgili kimsenin yorum yapmaması gerektiğini belirtti.