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Bakanlık Açıkladı: Konya'da Kuş Gribi Tespit Edildi

Bakanlık Açıkladı: Konya'da Kuş Gribi Tespit Edildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.11.2024 - 15:25

Konya'nın Meram ilçesinde yumurta üretimi yapan bir tesisde kuş gribi tespit edildiği iddia edilmişti. İddialara açıklama, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, enfekte olmuş hayvanlar olduğunu açıkladı, yumurtaların ise imha edildiğini duyurdu.

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Konya'nın Meram ilçesinde 31 Ekim tarihinde, yumurtacı kanatlı hayvan ölümleri olduğu iddia edildi.

Konya'nın Meram ilçesinde 31 Ekim tarihinde, yumurtacı kanatlı hayvan ölümleri olduğu iddia edildi.

Kuş gribi, geçtiğimiz yıllarda tıpkı koronavirüsün de bulaştığı gibi, hayvanlardan insanlara bulaşmıştı. Halk, kuş gribinin ülkemizde görüldüğü iddiasıyla paniğe kapıldı.

Konya'da görülen kuş gribi vakasıyla ilgili ilk açıklama, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi.

Konya'da görülen kuş gribi vakasıyla ilgili ilk açıklama, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, virüsün tespit edildiğini doğruladı.

Bakanlık'tan paylaşılan gönderide, şu ifadelere yer verildi;

İşletmeden alınan numuneler Konya Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğümüz uzman ekiplerince analize alınmış ve yapılan testlerde Avian Influenza H5N1 (Kuş Gribi) tespit edilmiştir. 

Yumurta üretimi yapan işletme merkez alınarak, yarı çapı 10 kilometre olan koruma ve gözetim bölgesi belirlenmiş, söz konusu bölgede yer alan işletmelerde gerekli biyogüvenlik tedbirleri alınmıştır.

"Bulaşma riski olan hayvan, yumurta ve yemlerin imhasına başlanmıştır. Konya'da tespit edilen hastalık, münferit bir vakadan ibaret olup, ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir."

"Bulaşma riski olan hayvan, yumurta ve yemlerin imhasına başlanmıştır. Konya'da tespit edilen hastalık, münferit bir vakadan ibaret olup, ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir."

Ortaya çıkan bu durum, kuşların göç mevsimlerinde dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de olası bir durumdur. Enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtalar tüketime sunulmadan derhal imha edilmiştir. 

Tüketime sunulmuş olan kanatlı hayvan ürünlerinde insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir durumun olmadığını temin eder, halkımızca güvenle tüketilebielceğini kamuoyuna saygıyla sunarız.

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