Bakanlık Açıkladı: Konya'da Kuş Gribi Tespit Edildi
Bakanlık Açıkladı: Konya'da Kuş Gribi Tespit Edildi
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Konya'nın Meram ilçesinde 31 Ekim tarihinde, yumurtacı kanatlı hayvan ölümleri olduğu iddia edildi.
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Konya'da görülen kuş gribi vakasıyla ilgili ilk açıklama, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi.
"Bulaşma riski olan hayvan, yumurta ve yemlerin imhasına başlanmıştır. Konya'da tespit edilen hastalık, münferit bir vakadan ibaret olup, ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir."
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