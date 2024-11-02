Bakanlık Açıkladı: Konya'da Kuş Gribi Tespit Edildi

Ortaya çıkan bu durum, kuşların göç mevsimlerinde dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de olası bir durumdur. Enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtalar tüketime sunulmadan derhal imha edilmiştir.

Tüketime sunulmuş olan kanatlı hayvan ürünlerinde insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir durumun olmadığını temin eder, halkımızca güvenle tüketilebielceğini kamuoyuna saygıyla sunarız.