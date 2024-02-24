AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitinginin Tarihi Belli Oldu

'31 Mart Pazar günü öncesindeki pazar gününe kadar ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Bu pazar günü belki de büyük İstanbul mitingimizi düzenleyeceğiz. Bildiğiniz gibi, geleneklerimize göre, seçimden önceki son pazar günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük İstanbul mitingimizi düzenliyoruz. 14 Mayıs seçimlerinden önce 'Türkiye sana emanet' konseptiyle bir miting düzenlemiştik. Şimdi arkadaşlarımız yeni bir konsept üzerinde çalışıyorlar.'