AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitinginin Tarihi Belli Oldu
AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitinginin Tarihi Belli Oldu
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31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken partiler mitingler için tarihleri açıklamaya başladı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Mustafa Yıldız'ın sunduğu Arka Plan adlı programına katıldı. Kabatepe, programda yerel seçimler hakkında konuştu.
Kabaktepe, programda AK Parti'nin İstanbul'da seçimler öncesi düzenleyeceği büyük miting için seçimlerin hemen öncesindeki son pazar gününü işaret etti.
Kabaktepe, İstanbul mitingi hakkında şu ifadeleri kullandı:
Kabaktepe'nin açıklamalarına dayanarak, mitingin seçimden bir hafta önce, 24 Mart Pazar günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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Yeni konsept için bir fikrim var. "Pazar günü Sisi mi diyeceksiniz İmamoğlu mu?"
istanbul simitci de karar kıldı. yetmez ama evet evet evet