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AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitinginin Tarihi Belli Oldu

AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitinginin Tarihi Belli Oldu

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 12:39

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'nin İstanbul'da düzenleyeceği büyük mitingin tarihini açıkladı.

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31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken partiler mitingler için tarihleri açıklamaya başladı.

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken partiler mitingler için tarihleri açıklamaya başladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Mustafa Yıldız'ın sunduğu Arka Plan adlı programına katıldı. Kabatepe, programda yerel seçimler hakkında konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Mustafa Yıldız'ın sunduğu Arka Plan adlı programına katıldı. Kabatepe, programda yerel seçimler hakkında konuştu.

Kabaktepe, programda AK Parti'nin İstanbul'da seçimler öncesi düzenleyeceği büyük miting için seçimlerin hemen öncesindeki son pazar gününü işaret etti.

Kabaktepe, programda AK Parti'nin İstanbul'da seçimler öncesi düzenleyeceği büyük miting için seçimlerin hemen öncesindeki son pazar gününü işaret etti.

Kabaktepe, İstanbul mitingi hakkında şu ifadeleri kullandı:

Kabaktepe, İstanbul mitingi hakkında şu ifadeleri kullandı:

'31 Mart Pazar günü öncesindeki pazar gününe kadar ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Bu pazar günü belki de büyük İstanbul mitingimizi düzenleyeceğiz. Bildiğiniz gibi, geleneklerimize göre, seçimden önceki son pazar günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük İstanbul mitingimizi düzenliyoruz. 14 Mayıs seçimlerinden önce 'Türkiye sana emanet' konseptiyle bir miting düzenlemiştik. Şimdi arkadaşlarımız yeni bir konsept üzerinde çalışıyorlar.'

Kabaktepe'nin açıklamalarına dayanarak, mitingin seçimden bir hafta önce, 24 Mart Pazar günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kabaktepe'nin açıklamalarına dayanarak, mitingin seçimden bir hafta önce, 24 Mart Pazar günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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Bozkurt

Yeni konsept için bir fikrim var. "Pazar günü Sisi mi diyeceksiniz İmamoğlu mu?"

Malum Şahıs

istanbul simitci de karar kıldı. yetmez ama evet evet evet