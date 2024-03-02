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AK Parti Kahramanmaraş’ta Kameralar Önünde Kavga: Hem Toplantıya Geç Kaldı Hem de Yardımcıyı Azarladı

AK Parti Kahramanmaraş’ta Kameralar Önünde Kavga: Hem Toplantıya Geç Kaldı Hem de Yardımcıyı Azarladı

Kahramanmaraş AK Parti
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.03.2024 - 08:34

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, toplantıya geç kaldığı için basın toplantısında il başkan yardımcısı Meral Şirikçi konuşma yaptı. Doğan sonrasında kameralar karşısında yardımcısına “Niye başlıyorsun!” diyerek tepki gösterdi.

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AK Parti Kahramanmaraş’ta başkan basın toplantısına geç kalınca, yardımcı sazı eline alarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş’ta başkan basın toplantısına geç kalınca, yardımcı sazı eline alarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sonrasında ilk başkanlığına gelen İl başkanlığına gelen Doğan, kendisini beklemeden açıklama yapan kadın yardımcısını kameralar önünde "Niye başlıyorsun? Dakikası dakikasına başlanmaz ki" sözleriyle azarladı.

Sonrasında ilk başkanlığına gelen İl başkanlığına gelen Doğan, kendisini beklemeden açıklama yapan kadın yardımcısını kameralar önünde "Niye başlıyorsun? Dakikası dakikasına başlanmaz ki" sözleriyle azarladı.

Meral Şirikçi ise Doğan'a "Başkanım yoldan bir arasaydınız çok memnun olurdum. Üzüldük yani dediğinize" karşılığını verdi.

Meral Şirikçi ise Doğan'a "Başkanım yoldan bir arasaydınız çok memnun olurdum. Üzüldük yani dediğinize" karşılığını verdi.

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