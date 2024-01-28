Ailesiyle Gittiği Tatilde Köpek Balığı Havuzuna Dalış Yapan 10 Yaşındaki Çocuğa Köpek Balığı Saldırdı

Ailesiyle birlikte Bahamalar’a tatile giden 10 yaşındaki çocuk, köpekbalıklarının olduğu havuzda yapılan dalış organizasyonuna katıldı. Dalış sırasında köpek balıklarından birinin saldırısına uğrayan çocuk, hemen havuzdan çıkarıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Havuzda yaşanan dehşet olay, o anları izleyenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.