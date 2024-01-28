Ailesiyle Gittiği Tatilde Köpek Balığı Havuzuna Dalış Yapan 10 Yaşındaki Çocuğa Köpek Balığı Saldırdı
Ailesiyle Gittiği Tatilde Köpek Balığı Havuzuna Dalış Yapan 10 Yaşındaki Çocuğa Köpek Balığı Saldırdı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
Ailesiyle birlikte Bahamalar’a tatile giden 10 yaşındaki çocuk, köpekbalıklarının olduğu havuzda yapılan dalış organizasyonuna katıldı. Dalış sırasında köpek balıklarından birinin saldırısına uğrayan çocuk, hemen havuzdan çıkarıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Havuzda yaşanan dehşet olay, o anları izleyenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Bahamalar'da bulunan Paradise Island tatil köyünde köpek balığı dalış programı düzenleyen Blue Adventures by Stuart Cove grubu başlarına geleceklerden habersiz, rutin bir şekilde dalışlarını gerçekleştirdi.
Dailymail'de yer alan habere göre, 15 Ocak'ta meydana gelen olayda köpek balığı kafesine giren ekip, köpek balıklarının agresif hareketlere başlamasıyla paniğe kapıldı. Kafesin dışından kaydedilen görüntülerde, su bir anda kırmızıya dönmeye başlayınca kabus başladı.
Kafese giren 10 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdığı anlaşılan olay sonrası o anları kayda alan kişinin "Isırıldı, köpek balığı tarafından ısırıldı, anne" dediği duyuldu. Talihsiz çocuğun durumunun ağır olduğu ifade edildi.
İşte cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar…
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Ya siz izansiz misniz .bu nasil haber.koepk balığı havuzunda çocuğun ne işi var anne baba nerede.yaziklar olsun herkes urememeli
köpek balıklarının havuzda ne işi var dediğimizde insanlığa bir adım daha yaklaşırız..
hay sizin beyninize tüküreyim o çocuğun öyle bir havuzda ne işi var
Ay şekerim köpek balıklarıyla yüzdük bizde işte diye hava atmak için bu saçmalıklar hep 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️