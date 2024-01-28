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Ailesiyle Gittiği Tatilde Köpek Balığı Havuzuna Dalış Yapan 10 Yaşındaki Çocuğa Köpek Balığı Saldırdı

Ailesiyle Gittiği Tatilde Köpek Balığı Havuzuna Dalış Yapan 10 Yaşındaki Çocuğa Köpek Balığı Saldırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.01.2024 - 11:18 Son Güncelleme: 28.01.2024 - 11:25

Ailesiyle birlikte Bahamalar’a tatile giden 10 yaşındaki çocuk, köpekbalıklarının olduğu havuzda yapılan dalış organizasyonuna katıldı. Dalış sırasında köpek balıklarından birinin saldırısına uğrayan çocuk, hemen havuzdan çıkarıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Havuzda yaşanan dehşet olay, o anları izleyenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
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Bahamalar'da bulunan Paradise Island tatil köyünde köpek balığı dalış programı düzenleyen Blue Adventures by Stuart Cove grubu başlarına geleceklerden habersiz, rutin bir şekilde dalışlarını gerçekleştirdi.

Bahamalar'da bulunan Paradise Island tatil köyünde köpek balığı dalış programı düzenleyen Blue Adventures by Stuart Cove grubu başlarına geleceklerden habersiz, rutin bir şekilde dalışlarını gerçekleştirdi.

Dailymail'de yer alan habere göre, 15 Ocak'ta meydana gelen olayda köpek balığı kafesine giren ekip, köpek balıklarının agresif hareketlere başlamasıyla paniğe kapıldı. Kafesin dışından kaydedilen görüntülerde, su bir anda kırmızıya dönmeye başlayınca kabus başladı.

Dailymail'de yer alan habere göre, 15 Ocak'ta meydana gelen olayda köpek balığı kafesine giren ekip, köpek balıklarının agresif hareketlere başlamasıyla paniğe kapıldı. Kafesin dışından kaydedilen görüntülerde, su bir anda kırmızıya dönmeye başlayınca kabus başladı.

Kafese giren 10 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdığı anlaşılan olay sonrası o anları kayda alan kişinin "Isırıldı, köpek balığı tarafından ısırıldı, anne" dediği duyuldu. Talihsiz çocuğun durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kafese giren 10 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdığı anlaşılan olay sonrası o anları kayda alan kişinin "Isırıldı, köpek balığı tarafından ısırıldı, anne" dediği duyuldu. Talihsiz çocuğun durumunun ağır olduğu ifade edildi.

İşte cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar…

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Hadise mercan

Ya siz izansiz misniz .bu nasil haber.koepk balığı havuzunda çocuğun ne işi var anne baba nerede.yaziklar olsun herkes urememeli

Shostakovich

köpek balıklarının havuzda ne işi var dediğimizde insanlığa bir adım daha yaklaşırız..

Ponche

hay sizin beyninize tüküreyim o çocuğun öyle bir havuzda ne işi var

ömer

Ay şekerim köpek balıklarıyla yüzdük bizde işte diye hava atmak için bu saçmalıklar hep 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️