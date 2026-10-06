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Ailesi Cenaze Hazırlıklarına Başladı: 10 Gün Sonra Enkazdan Sağ Çıktı

Ailesi Cenaze Hazırlıklarına Başladı: 10 Gün Sonra Enkazdan Sağ Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 12:18
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Nepal'deki selde öldüğü sanılan Chandika Kumari Shrestha, 10 gün sonra çöken evinin içinde sağ bulundu. Ailesi o sırada 11 günlük yas dönemini başlatmıştı.

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Shrestha çöken evinin içindeki dar bir hava boşluğunda hayatta kaldı

Shrestha çöken evinin içindeki dar bir hava boşluğunda hayatta kaldı

64 yaşındaki Shrestha, Nepal'in Nuwakot bölgesindeki Betrawati'de yaşıyor. Betrawati, 26 Ağustos'ta yaşanan selden en çok etkilenen yerlerden biri. Dört katlı evi selle sürüklendi ve çamurun ortasında kaldı.

Shrestha, su, çamur ve molozun arasındaki dar bir hava boşluğunda 10 gün geçirdi. Ailesi onun öldüğüne inandığı için yas törenlerini başlatmıştı. Polis yetkilisi Mahendra Darnal, aileyle iletişimde olduğunu ve ailenin 11 günlük yas dönemine girdiğini söyledi.

Betrawati'nin çarşısı ve konutların büyük bölümü seldeki molozun altında kaldı. Çamur birikintileri sertleşerek betona benzeyen bir tabaka oluşturdu. Ekipler enkazı kürekle kazıyor ve yaşam belirtisi arıyor.

Polis ekibi yardım isteyen sesi duyup 45 dakikada ona ulaştı

Polis ekibi yardım isteyen sesi duyup 45 dakikada ona ulaştı

Kurtarma 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleşti. Darnal ve ekibi evin çevresinde dolaşırken yardım isteyen bir ses duydu. Ev çamurun ortasında kalmıştı.

Ekip yaklaşık 45 dakikalık bir çalışmayla Shrestha'ya ulaştı. Shrestha dar bir boşlukta bulundu ve bir ordu hastanesine gönderildi.

Nepal'de ekipler tünellerde ve sertleşen çamur tabakasının altında hayatta kalanları aramayı sürdürüyor. Shrestha dışında da zor koşullarda sağ bulunan kişiler oldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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