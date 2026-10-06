Ailesi Cenaze Hazırlıklarına Başladı: 10 Gün Sonra Enkazdan Sağ Çıktı

64 yaşındaki Shrestha, Nepal'in Nuwakot bölgesindeki Betrawati'de yaşıyor. Betrawati, 26 Ağustos'ta yaşanan selden en çok etkilenen yerlerden biri. Dört katlı evi selle sürüklendi ve çamurun ortasında kaldı.

Shrestha, su, çamur ve molozun arasındaki dar bir hava boşluğunda 10 gün geçirdi. Ailesi onun öldüğüne inandığı için yas törenlerini başlatmıştı. Polis yetkilisi Mahendra Darnal, aileyle iletişimde olduğunu ve ailenin 11 günlük yas dönemine girdiğini söyledi.

Betrawati'nin çarşısı ve konutların büyük bölümü seldeki molozun altında kaldı. Çamur birikintileri sertleşerek betona benzeyen bir tabaka oluşturdu. Ekipler enkazı kürekle kazıyor ve yaşam belirtisi arıyor.