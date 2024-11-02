Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutuklanmasının Ardından AK Parti'den de Bir İtiraz Geldi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutuklanmasının Ardından AK Parti'den de Bir İtiraz Geldi
AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ve bir sokak röportajında konuşan gencin tutuklanmasının ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
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Orhan Miroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürtlere yönelik çağrısında iki kez ağladığını söyleyerek son günlerde yaşananların "masum" olmadığını söyledi.
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"Maalesef çözüm istemeyenler çözüm iklimine züccaciyeci dükkanına dalan bir fil gibi dalmayı başardılar" diyen Miroğlu, sokak röportajı sebebiyle tutuklanan bir genci ve Ahmet Özer'in tutuklanmasını hatırlattı.
"Bunlar çözüm sürecini engellemez diyenler yanılıyor" diyen Miroğlu, "Ahmet Özer’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen deliller basından bildiğimiz kadarsa tutuklamanın siyasi sonucunun yine çözüme değil, çözümsüzlüğe hizmet ediyor" açıklaması yaptı.
Toplanan delillerin yeterisizliğini söyleyen Miroğlu, "Rojda, Mem Ararat konserleri, taziye telefonu kira gelirini örgütten gelen para gibi göstermenin çözümsüzlüğe hizmet edeceğini düşünüyorum" dedi.
Orhan Miroğlu sözlerini "Her şeye rağmen bu ortamdan bir “çözüm iklimi “ yaratmak için mücadeleye devam etmekten başka çare yok" diyerek noktaladı.
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