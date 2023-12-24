Ahmet Davutoğlu'ndan Seçim Mesajı: "İktidarın Adayına Destek Verebiliriz"
Ahmet Davutoğlu'ndan Seçim Mesajı: "İktidarın Adayına Destek Verebiliriz"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yerel seçimlerde iktidarın 'dürüst ve liyakat sahibi aday'larına destek verebileceklerini dile getirdi.
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Türkiye, 31 Mart 2024'te yerel seçimler yani belediye seçimleri için bir kez daha sandık başına gidecek.
Yaklaşan seçimler öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan ise dikkat çeken bir çıkış geldi.
T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Ahmet Davutoğlu, "Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse niye veriyorsunuz demeyiz veya bazı yerlerde o kadar iyi aday çıkarırlar ki iktidarın adayına destek veririz" dedi.
Davutoğlu şöyle devam etti: "Mühim olan şehirlerimizin en doğru, dürüst ve liyakat sahibi insanlarla yönetilmesi."
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verin milletvekilini görün etkiyi sağcıdan dost olmaz cehape zihniyeti anlayın artık
Kk nin tayyibin adamı olduğunu anlamayan kaldı mı artık😂😂😂. %0.01 oy için şu adama 20 milletvekili hediye etti.
Kemal Kılıçdaroğlunun da son kıyağı olsun iktidar partisine… onlar kapıdan uğurladı küçük enişte bacayı zorluyor