DEM Parti Kongresi Hakkında Soruşturma Başlatıldı, 42 Kişi Gözaltına Alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin Diyarbakır'da düzenlediği kongre ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adıyla düzenlenen toplantıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 42 şüpheli gözaltına alındı.