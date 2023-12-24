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DEM Parti Kongresi Hakkında Soruşturma Başlatıldı, 42 Kişi Gözaltına Alındı

DEM Parti Kongresi Hakkında Soruşturma Başlatıldı, 42 Kişi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.12.2023 - 17:17 Son Güncelleme: 24.12.2023 - 17:22

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin Diyarbakır'da düzenlediği kongre ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adıyla düzenlenen toplantıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 42 şüpheli gözaltına alındı.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 1’inci Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 1’inci Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kongreyle ilgili açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kongreyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, kongreyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, kongreyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, "DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır’da organize edilen toplantı ile ilgili olarak 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir" dedi.

Bakan Tunç, "DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır’da organize edilen toplantı ile ilgili olarak 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir" dedi.

Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi tarafından "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adıyla düzenlenen toplantıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 42 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi tarafından "Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adıyla düzenlenen toplantıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 42 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, DEM Parti İl Başkanlığınca düzenlenen Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi'nde yasalara aykırı biçimde eylem yapan, polise taş atan ve mukavemette bulunanlara yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 42 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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