Ahırda Hamile Ata Cinsel Saldırıda Bulundu, Güvenlik Kamerasına Yakalandı!

Tayland’ın Phuket kentinde 18 yaşındaki Amerikalı Steven Lee Snyder’ın, bir ahırda hamile olan ata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Ahırdaki güvenlik kameraları görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve hamile ata cinsel saldırıda bulunan 18 yaşındaki öğrenci tutuklandı. Steven’ın babası görüntüleri gördükten sonra ‘Bu ilk değil’ yorumunu yaptı.