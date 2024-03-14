Ahırda Hamile Ata Cinsel Saldırıda Bulundu, Güvenlik Kamerasına Yakalandı!
Ahırda Hamile Ata Cinsel Saldırıda Bulundu, Güvenlik Kamerasına Yakalandı!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
Tayland’ın Phuket kentinde 18 yaşındaki Amerikalı Steven Lee Snyder’ın, bir ahırda hamile olan ata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Ahırdaki güvenlik kameraları görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve hamile ata cinsel saldırıda bulunan 18 yaşındaki öğrenci tutuklandı. Steven’ın babası görüntüleri gördükten sonra ‘Bu ilk değil’ yorumunu yaptı.
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Phuket’teki 18 yaşındaki ABD’l öğrenci Steven Lee Snyder’ın, daha önce sık sık atlarını ziyaret ettiği Chatcharoj Lek-Awut ve eşi Prapada’nın ahırına gittiği 5 Şubat ve 10 Mart tarihlerinde akılalmaz bir olay gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Steven Lee Snyder’ın son ziyaretlerinde, ahırda bulunan hamile bir ata cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Yaşanan durum ailenin ahırdaki güvenlik kameralarını izlemesiyle gün yüzüne çıkmış oldu.
Ortaya çıkan görüntülerde sağ elinde telefonu tutarken diğer eliyle de atın cinsel organına dokunduğu görülüyor. Yapılan incelemeler sonunda hamile atın vajinasının hasar gördüğü belirtildi.
Yaşananlar sonrasında tutuklanan 18 yaşındaki Steven Lee Snyder’ın, babası ise konu hakkında ilginç bir ifade kullandı: “Bu ilk değil bunu daha önce de yaptı!”
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