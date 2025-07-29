Ağustos Ayı Etkiler: Rehavet ve Coşku

Ağustosun ilk haftası durgun ve stabil geçse de 1 Ağustos’ta Merkür ve Güneş kavuşumu yaşayacağız. Bu tesir, ağzımızdan çıkanın ışık hızıyla gerçeğe dönüşebilmesi — hatta negatif yönde bir iletişimse bedel ödetmesi — gibi sonuçlar doğurabilir.

İyi tarafından ele aldığımızda;

✨ Yeni fikirlerin zihinde canlanması,

✨ Kaçırılan bir fırsatın yeniden kapıyı çalması

✨ Dileklerin hayatımıza zuhur etmesi yönünde çalışabilir.

Lakin; düşünmeden hareket etmek, egoyla cevap vermek, acele karar almak ve sivrilerek iletişim kurmak sorun yaratabilir. Yaratıcılık, ilham, dua ve dilek noktasında çok faydalı çalışacağı için o günü iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim.