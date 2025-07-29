Ağustos Ayı Etkiler: Rehavet ve Coşku
Ağustosun ilk haftası durgun ve stabil geçse de 1 Ağustos’ta Merkür ve Güneş kavuşumu yaşayacağız. Bu tesir, ağzımızdan çıkanın ışık hızıyla gerçeğe dönüşebilmesi — hatta negatif yönde bir iletişimse bedel ödetmesi — gibi sonuçlar doğurabilir.
İyi tarafından ele aldığımızda;
✨ Yeni fikirlerin zihinde canlanması,
✨ Kaçırılan bir fırsatın yeniden kapıyı çalması
✨ Dileklerin hayatımıza zuhur etmesi yönünde çalışabilir.
Lakin; düşünmeden hareket etmek, egoyla cevap vermek, acele karar almak ve sivrilerek iletişim kurmak sorun yaratabilir. Yaratıcılık, ilham, dua ve dilek noktasında çok faydalı çalışacağı için o günü iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim.
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9 Ağustos Kova Dolunayı: İlk Hareket Başlıyor
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6 Ağustos: Mars Terazi Burcuna Geçiyor
22 Ağustos: Güneş Başak Burcuna Geçiyor
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