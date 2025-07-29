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Ağustos Ayı Etkiler: Rehavet ve Coşku

etiket Ağustos Ayı Etkiler: Rehavet ve Coşku

Filiz Çakal
Filiz Çakal - Onedio Üyesi
29.07.2025 - 14:05

Ağustosun ilk haftası durgun ve stabil geçse de 1 Ağustos’ta Merkür ve Güneş kavuşumu yaşayacağız. Bu tesir, ağzımızdan çıkanın ışık hızıyla gerçeğe dönüşebilmesi — hatta negatif yönde bir iletişimse bedel ödetmesi — gibi sonuçlar doğurabilir.

İyi tarafından ele aldığımızda;

✨ Yeni fikirlerin zihinde canlanması,

✨ Kaçırılan bir fırsatın yeniden kapıyı çalması

✨ Dileklerin hayatımıza zuhur etmesi yönünde çalışabilir.

Lakin; düşünmeden hareket etmek, egoyla cevap vermek, acele karar almak ve sivrilerek iletişim kurmak sorun yaratabilir. Yaratıcılık, ilham, dua ve dilek noktasında çok faydalı çalışacağı için o günü iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim.

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9 Ağustos Kova Dolunayı: İlk Hareket Başlıyor

9 Ağustos Kova Dolunayı: İlk Hareket Başlıyor

Bireysel bazda özgürlük nidalarının yankı bulduğunu görebiliriz. Eskinin pabucunu dama atıp fantastik kararların temelini atıyor olacağız. Ancak global çapta protestolara ve isyanlara da hazırlıklı olmalıyız.

12 Ağustos: Merkür Gerilemesi Son Buluyor

Merkür gerilemesini tamamlayıp, durgunlaşan enerjimize keyifli bir soluk kazandıracak. Tempo hiç düşmeden devam edecek.

Beklettiğiniz;

💼 İş,

❤️ Aşk,

📞 Bağlantılar ve görüşmeler için harekete geçebilirsiniz.

6 Ağustos: Mars Terazi Burcuna Geçiyor

6 Ağustos: Mars Terazi Burcuna Geçiyor

Mars’ın diplomatik ve stratejik Terazi burcundaki seyri:

🔸 Her konuda uzlaşmak için mücadele ettirebilir

🔸 Pasif-agresif tavırlara taviz göstermeniz beklenebilir

🔸 Ekip çalışmalarına yatkınlık sağlar ama

🔸 Arka planda iş çevirenlere dikkat!

Siyasette perde arkasında kılıçlar çekilir. Üstü kapalı restleşmeler saman altından çok su götürür gibi… Terazi denge demekse, Mars o dengeyi bozan demektir.

12 Ağustos: Venüs–Jüpiter Kavuşumu – Kozmik Bumerang

Bu ikili bereketi, iyimserliği ve cömertliği temsil ediyor.

🎁 Önemli fırsat kapılarını aralayacak.

🤲 Hakkınızı alacak, hakedişlerinizi kucaklayacaksınız.

🔁 Zamanında size kötülük yapanlar karşılığını misliyle alır.

“Büyüme sırası sende” diyecek bir evren var karşınızda. İlahi adaletin en güçlü çalıştığı zamanlardan biri olacak. Atılan hiçbir tohum karşılıksız kalmayacak. 🧹 Arınma ve şifalanma zamanı. Etkisi 15 Ağustos’a kadar sürecek.

22 Ağustos: Güneş Başak Burcuna Geçiyor

22 Ağustos: Güneş Başak Burcuna Geçiyor

Başak özünde pragmatik, çalışkan, azimli, kararlı ve hizmetkârdır. Güneş’in Başak’taki seyri alışkanlıklarımıza ve hayatımıza düzen getirirken, düzeltilmesi gereken eskizlerimizi elimize tutuşturacak. Başak zamanı bireysel önceliklerimizden ziyade toplum düzenine ve ortak hizmet alanlarına uyum sağlama ve imece usulü dayanışma zamanıdır. Kuralları çiğnememek ve ihmalkarlık yapmamak önemlidir. Bu transit süresince herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır. İşleyen bir saat gibi çalışmak, üretmek ve rutinleri hizmet bilinciyle toparlamak kıymetli bir işlevdir.

Güneş’in Başak’a geçişiyle aynı zamanda baharın o hüzünle boyanmış yumuşak yüzü de ortaya çıkmaya başlayacak. Bu bir arınma zamanıdır ve arındırılması gereken dolap, beden, ruh ve zihin için en kıymetli geçiştir. Temize çekmek, evrene ve sahip olduklarımıza hizmet etmek, kusurlara rağmen içindeki güzellikleri görebilmek önemlidir. Başak zamanları mide ve bağırsak hassasiyetleri ön plandadır. Ciltte alerjik sorunlar ve kolit gibi rahatsızlıklara davetiye çıkarır. Başak’ın gölge yönü sivri dil, aşırı mükemmellik beklentisi, kibir ve aşırı eleştiridir. Bu karanlık yönlerden uzak durursak harika bir Ağustos geçirebiliriz.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Filiz Çakal
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