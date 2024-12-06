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AGİT Genel Sekreterliği'ne İlk Kez Bir Türk Seçildi: Feridun Sinirlioğlu’na Avrupa'da Kritik Görev

AGİT Genel Sekreterliği'ne İlk Kez Bir Türk Seçildi: Feridun Sinirlioğlu’na Avrupa'da Kritik Görev

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.12.2024 - 16:49

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Genel Sekreterliği görevine ilk kez bir Türk vatandaşı seçildi. Üç kıtadan 57 katılımcının onayıyla Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, AGİT Genel Sekreteri oldu. 

Diplomatik kaynaklar Türk vatandaşının seçilmesini “Türkiye’ye olan güven” olarak yorumladı. Büyükelçi Sinirlioğlu, üç yıllık görevi boyunca AGİT’in etkili olduğu coğrafyada kritik görev üstlenecek.

Kaynak: AA

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AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı, 5-6 Aralık’ta Malta’da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıya katılan isimler arasındaydı. AGİT Genel Sekreterlik görevine Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu seçildi.

AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı, 5-6 Aralık’ta Malta’da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıya katılan isimler arasındaydı. AGİT Genel Sekreterlik görevine Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu seçildi.

Sinirlioğlu, AGİT’in 50 yıllık tarihinde seçilen ilk Türk vatandaşı oldu.

Sinirlioğlu, AGİT’in 50 yıllık tarihinde seçilen ilk Türk vatandaşı oldu.

Karar Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarından 57 katılımcının onayıyla alındı. Genel Sekreter üç yıllığına seçiliyor.

Emekli Büyükelçi’ye AGİT görevi boyunca kritik bir rol düşüyor. Diplomatik kaynaklar tüm üyelerin Türkiye’nin adayı üzerinde anlaşmasını “Türkiye’ye olan güven” olarak yorumladı.

Emekli Büyükelçi’ye AGİT görevi boyunca kritik bir rol düşüyor. Diplomatik kaynaklar tüm üyelerin Türkiye’nin adayı üzerinde anlaşmasını “Türkiye’ye olan güven” olarak yorumladı.

Öte yandan Sinirlioğlu’nun seçilmesine “Türkiye’nin AGİT coğrafyasında krizlerin çözümüne yönelik sergilediği diplomatik çabaların teslim edilmesi” yorumları da geldi. Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde de Sinirlioğlu’na önemli görev düşecek.

Öte yandan Sinirlioğlu’nun seçilmesine “Türkiye’nin AGİT coğrafyasında krizlerin çözümüne yönelik sergilediği diplomatik çabaların teslim edilmesi” yorumları da geldi. Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde de Sinirlioğlu’na önemli görev düşecek.

AGİT nedir?

AGİT nedir?

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı Blokları arasında gerginliği ve anlaşmazlık noktalarını azaltmak amacıyla ortaya çıktı. 

1973'te Helsinki'de başlayan AGİT konferansı sonucunda Helsinki Nihai Senedi 33 Avrupa ülkesi ile ABD ve Kanada tarafından 1975'te imzalandı.

Teşkilat, Kuzey Amerika, Avrupa, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerini bünyesinde en büyük bölgesel güvenlik forumu olarak biliniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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