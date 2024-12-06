AGİT Genel Sekreterliği'ne İlk Kez Bir Türk Seçildi: Feridun Sinirlioğlu’na Avrupa'da Kritik Görev

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Genel Sekreterliği görevine ilk kez bir Türk vatandaşı seçildi. Üç kıtadan 57 katılımcının onayıyla Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, AGİT Genel Sekreteri oldu.

Diplomatik kaynaklar Türk vatandaşının seçilmesini “Türkiye’ye olan güven” olarak yorumladı. Büyükelçi Sinirlioğlu, üç yıllık görevi boyunca AGİT’in etkili olduğu coğrafyada kritik görev üstlenecek.

Kaynak: AA