Afra Saraçoğlu Tepki Çeken Pozlarına Yenisini Ekledi: 27 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Afra Saraçoğlu Tepki Çeken Pozlarına Yenisini Ekledi: 27 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Çağla Şıkel, yorgunluğuna rağmen oğlunu oyun oynamaya götürdü.
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Dilan ve Engin Polat aşka geldi.
Özge Özpirinçci sete giderken Edis dinledi.
Enis Arıkan spordaydı.
Cemal Can Canseven eski okulunun önünden geçti, anılara boğuldu.
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Arzu Sabancı, Yunanistan'a gitti.
Yasemin Şefkatli, ilk diş heyecanı yaşadı.
Kızılcık Şerbeti fanı Hadise, duyduklarına inanamadı.
Berrak Tüzünataç, kendi yaptığı saç ve makyajıyla gururlandı.
Afra Saraçoğlu, sosyal medyada tepki çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi.
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