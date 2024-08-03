AFAD Duyurdu: Bursa’da Sabaha Karşı 4.0 Büyüklüğünde Deprem
AFAD Duyurdu: Bursa’da Sabaha Karşı 4.0 Büyüklüğünde Deprem
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Türkiye’de deprem riski en yüksek illerin başında gelen Bursa’da sabaha karşı yaşanan deprem korku yarattı.
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AFAD’ın açıklamasına göre, 4.0 büyüklüğündeki deprem saat 05.05’te ve yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD'ın paylaşımı 👇
Kandilli Rasathanesi'nin açıklaması 👇
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