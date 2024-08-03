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AFAD Duyurdu: Bursa’da Sabaha Karşı 4.0 Büyüklüğünde Deprem

AFAD Duyurdu: Bursa’da Sabaha Karşı 4.0 Büyüklüğünde Deprem

Bursa
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.08.2024 - 09:03

AFAD, Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde sabaha karşı 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak paylaştı.

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Türkiye’de deprem riski en yüksek illerin başında gelen Bursa’da sabaha karşı yaşanan deprem korku yarattı.

Türkiye’de deprem riski en yüksek illerin başında gelen Bursa’da sabaha karşı yaşanan deprem korku yarattı.

AFAD’ın açıklamasına göre, 4.0 büyüklüğündeki deprem saat 05.05’te ve yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD’ın açıklamasına göre, 4.0 büyüklüğündeki deprem saat 05.05’te ve yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD'ın paylaşımı 👇

AFAD'ın paylaşımı 👇
twitter.com

Kandilli Rasathanesi'nin açıklaması 👇

Kandilli Rasathanesi'nin açıklaması 👇
twitter.com

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