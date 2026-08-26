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AFAD Depremi Duyurdu: Adıyaman’dan Sonra Kayseri’de de Deprem Oldu

AFAD Depremi Duyurdu: Adıyaman’dan Sonra Kayseri’de de Deprem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2026 - 10:21 Son Güncelleme: 26.08.2026 - 10:23
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Dün akşam saatlerinde Adıyaman’da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından bugün de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD depremi açıkladı: Kayseri’de deprem oldu!

AFAD depremi açıkladı: Kayseri’de deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde saat 09.53'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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