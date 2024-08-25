AFAD'dan Sinop İçin Sel Uyarısı: Gece Saatlerine Dikkat!
AFAD'dan Sinop İçin Sel Uyarısı: Gece Saatlerine Dikkat!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Sinoplular için önemli bir uyarı yapıldı.
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AFAD'ın sosyal medya hesaplarından duyurulan açıklamaya göre, sağanak Sinop'un doğu ilçelerinden başlayıp kent geneline yayılacak ve 'çok kuvvetli' olacak.
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 25 Ağustos Pazar günü, gece saatlerine kadar Sinop'un doğu ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor."
"Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."
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