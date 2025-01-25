Adıyaman Umut Kent’te Bir Gün!

Şermin Ankara’dan, ben İstanbul’dan Adıyaman’a vardık. Kenan ilk durağımızın Umut Kent’in içinde yer alan Mutfak Atölyesi olduğunu söyledi. “Vegan olduğunu biliyorlar” diye de ekledi.

Umut Kent’e vardığımızda saat 10.00 civarıydı. Bizi bekleyen muazzam sofra ve gülen yüzler neredeyse hiç uyumadan uçağa bindiğimi unutturuverdi. Onlardan da erkenden uyanmış, birlikte müzik dinleyerek onlarca çeşit kahvaltılıkla donatmışlardı 20 kişilik sofrayı. Adıyaman’a özgü kuru patlıcan mevsimi olmadığı için tek tek evlerden toplanmıştı bizim için. Bana özel vegan mücver ve krep hazırlanmıştı. Çaylar da dolunca başladık sohbete.

Ev sahiplerimiz mutfakta eğitim aldıktan sonra aşçı yardımcısı olmuştu. Hem konuklar için sofralar kurarak pratik yapıyor hem de gelir elde ediyorlardı. Onları dinlerden mutfağın birleştirici, iyileştirici gücünü derinden hissettim. Fırın da varmış Umut Kent’te.

Konteynerlara yerleştiklerinde “fırın nerede peki?” diye sormuşlar mutfağın yakınında göremeyince. Adıyaman’da hemen hemen her yemek fırına girermiş. Ancak fırın geldiğinde ve ekmek fırından çıktığında evlerinde hissetmeye başladıklarını anlattılar uzun uzun.

“Bu mutfakta birey olduğumuzu hissediyoruz” dediler, “yaptığımız işin değerli olduğunu, değerli olduğumuzu hissediyoruz”… Mutfağın onlar için yalnızca “mutfak” olmadığını fark ettik. Dertlerin, heyecanların, umutların konuşulduğu bir paylaşım alanıydı….Kenan bizi bıraksa saatlerce devam edecekti sohbet… Yiyemediklerimizi yanımıza alarak ve yeniden buluşmayı dileyerek ayrıldık…