Adıyaman Umut Kent’te Bir Gün!

Hayata Destek Derneği’nin katkıları ile hayata geçen bu üretim alanında kadınlar 100. yıl kutlamaları için Atatürk’ün şahsi mendilinin birebir kopyasını üretmiş, iğne oyaları ile işledikleri kılıflara koymuşlar. Mendil ve kılıfı öyle beğenilmiş ki Koç Grubu şirketlerinden binlerde sipariş almışlar.
Tasarımcılarla buluşup farklı ürünlerden oluşan bir destekar Dükkan için Umut Koleksiyonu da çıkarmışlar. Tıpkı mutfak gibi burası da atölye olmanın çok ötesine geçmiş. Bir dayanışma, birlikte güçlenme alanı olmuş. Gelir elde ettikçe kendi banka hesapları olmasını talep etmişler. Umut Kent Yapı Kredi Şubesi’nde hesaplar açılmış, finansal okur yazarlık eğitimleri verilmiş.
Çocuklar ve gençler için de çok sayıda sosyal alan ve eğitim imkanı yaratılmış. Okulda, kreşte, spor alanlarında ve TEGV’de vakit geçiren çocuklarla karşılaştık. Gençlerle kütüphanede, Vehbi Koç Vakfı’nın desteği ile açılan ve onları sınavlara hazırlayan dersanelerde, Viyana Kahvesi’nde sohbet ettik.
Ardından büyükçe bir sınıfta çocuklarla buluştuk. Ben hem çocuklarla sohbet ediyor hem de Şermin’i yakından izliyordum. Dedemin Bakkalı’ndan ilgilerini çeken anektodlar aktardı, kendi çocukluğunu anlattı, onlarla birlikte türkü söyledi. Ona bayıldılar. Ben ise kitabımın maymun kahramanı Zuli’den bahsedince dikkatlerini çekebildim biraz.
Gelecek Hayalim Merkezi’ne uğradık son olarak. Sıcacık döşenmiş alana girer girmez dikkatimi çeken dileklerin yazıldığı rengarenk duvar oldu. Dilekler gerçekleştiğinde yanına bir “Ö” atmak gerekiyormuş. Uzaya gitmeyi isteyen de vardı aralarında, istediği bölüme girmeyi de… Ben de tüm bu dileklerin gerçekleşmesini diledim. Biz onlara kitaplarımızı hediye ettik; onlar da bize çıkardıkları Umut Kent Gazetesi’ni Gazetenin ilk sayfasında biz yetişkinlere bir çağrı vardı:
“Bu gazetenin konteyner kent içerisindeki bir iletişim aracı olması için çaba sarf ediyoruz. Umut Kent Gazetesi’nde gençlerin gündem ile ilgili fikirlerine, sorunlarına ve çözüm önerilerine yer vererek gençlerin sesini duyurarak görünür olduğunu göstermek istedik. Geleceğe umutla bakalım, birlikte güçlü olalım ve gençlik enerjimizi pozitif bir şekilde kullanarak dünyayı dönüştürelim. Bir şeyler yapmaya çabalayan gençler var oldukça umut diğer gençlerin de yüreğinde filizlenecek ve bu dünyayı yeşerten biz olacağız”.
Umut Kent’den ayrılırken bendeki en güçlü duygu da buydu. Umut, aktif umut… Bir de Kenan’a ve bu umutları yeşerten, büyüten dünyayı yaratan tüm birey ve kurumlara duyduğum şükran.
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