Ayça Ayşin Turan Kimdir, Kaç Yaşında? Ayça Ayşin Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler
Son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri olan Ayça Ayşin Turan, hem güzelliği hem de ekranlardaki başarısıyla gündemden düşmüyor. Aslen Karadenizli olan Turan’ın oyunculuk yolculuğu, genç yaşta başladığı projelerle her geçen yıl daha da büyüdü. Hem yerli dizilerde hem de dijital platform yapımlarında boy gösteren oyuncu, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Peki Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi projelerde yer aldı?
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Ayça Ayşin Turan Kimdir?
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Ayça Ayşin Turan’ın Kariyer Başlangıcı
Ayça Ayşin Turan’ın Özel Hayatı
Ayça Ayşin Turan’ın Yer Aldığı Diziler
Ayça Ayşin Turan’ın Güncel Projeleri
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Ayça Ayşin Turan’ın Ödülleri ve Adaylıkları
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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