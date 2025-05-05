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Ayça Ayşin Turan Kimdir, Kaç Yaşında? Ayça Ayşin Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Ayça Ayşin Turan Kimdir, Kaç Yaşında? Ayça Ayşin Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.05.2025 - 13:55

Son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri olan Ayça Ayşin Turan, hem güzelliği hem de ekranlardaki başarısıyla gündemden düşmüyor. Aslen Karadenizli olan Turan’ın oyunculuk yolculuğu, genç yaşta başladığı projelerle her geçen yıl daha da büyüdü. Hem yerli dizilerde hem de dijital platform yapımlarında boy gösteren oyuncu, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. 

Peki Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi projelerde yer aldı?

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Ayça Ayşin Turan Kimdir?

Ayça Ayşin Turan Kimdir?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta dünyaya geldi. Babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Oyunculuğa olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Turan, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde eğitim aldı. Kamera önü eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatrosu’nda tamamladı. Güzelliği ve duru fiziğiyle dikkat çeken oyuncu bugüne kadar birçok farklı karaktere hayat vererek geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Ayça Ayşin Turan Kaç Yaşında?

1992 doğumlu olan güzel oyuncu, 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

Ayça Ayşin Turan Nereli?

Turan, Sinop doğumlu. Ancak ailesinin kökleri hem Kastamonu hem de Selanik’e dayanıyor. Babasının Tunuslu olduğuna dair bazı iddialar gündeme gelse de Turan, bir röportajında Karadenizli olduklarını açıkça dile getirmiştir.

Ayça Ayşin Turan’ın Kariyer Başlangıcı

Ayça Ayşin Turan’ın Kariyer Başlangıcı

Oyunculuk kariyerine ilk adımı 2011 yılında Dinle Sevgili dizisiyle attı. Ardından 2013’te yayınlanan ve geniş kitlelere ulaşan Karagül dizisinde Ada karakteriyle tanınmaya başladı. Bu rol, ona büyük bir çıkış sağladı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filmiyle sinema dünyasına da adım attı.

Ayça Ayşin Turan’ın Özel Hayatı

Ayça Ayşin Turan’ın Özel Hayatı

Ayça Ayşin Turan özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de, zaman zaman magazin gündemine yansıyan aşk haberleriyle adından söz ettiriyor. Özellikle Arıza dizisindeki partneri Alp Navruz ile yaşadığı ilişki çok konuşulmuştu. İkilinin bir süre birlikte oldukları ve sonrasında ayrıldıkları biliniyor.

Ayça Ayşin Turan’ın Yer Aldığı Diziler

Ayça Ayşin Turan’ın Yer Aldığı Diziler

  • Affedilmeyen – 2007

  • Hayal ve Gerçek – 2007

  • Dinle Sevgili – 2011-2012

  • Karagül – 2013-2014

  • Altınsoylar – 2016

  • Meryem – 2017

  • Hakan: Muhafız (The Protector) – 2018

  • Zemheri – 2020

  • Arıza – 2020-2021

  • Ada Masalı – 2021

Ayça Ayşin Turan’ın Yer Aldığı Filmler

  • Sevimli Tehlikeli – 2015

  • Sen İnandır – 2023

  • Kaptan – 2024 

  • 39 Derece Aşk – 2024

Ayça Ayşin Turan’ın Güncel Projeleri

Ayça Ayşin Turan’ın Güncel Projeleri

2023 yılında Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı Sen İnandır filmiyle dijital platformda yer aldı. 2025 yılında da Rüzgarlı Pazar adlı dizide İsmail Hacıoğlu ile başrolü paylaşıyor.

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Ayça Ayşin Turan’ın Ödülleri ve Adaylıkları

Ayça Ayşin Turan’ın Ödülleri ve Adaylıkları

  • 'Ada Masalı' dizisindeki performansıyla En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu

  • Alp Navruz ile birlikte En İyi Dizi Çifti ödülü

  • En İyi Kadın Oyuncu 

  • Yılın Kadın Oyuncusu

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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