Ayça Ayşin Turan Kimdir, Kaç Yaşında? Ayça Ayşin Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta dünyaya geldi. Babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Oyunculuğa olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Turan, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde eğitim aldı. Kamera önü eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatrosu’nda tamamladı. Güzelliği ve duru fiziğiyle dikkat çeken oyuncu bugüne kadar birçok farklı karaktere hayat vererek geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Ayça Ayşin Turan Kaç Yaşında?

1992 doğumlu olan güzel oyuncu, 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

Ayça Ayşin Turan Nereli?

Turan, Sinop doğumlu. Ancak ailesinin kökleri hem Kastamonu hem de Selanik’e dayanıyor. Babasının Tunuslu olduğuna dair bazı iddialar gündeme gelse de Turan, bir röportajında Karadenizli olduklarını açıkça dile getirmiştir.