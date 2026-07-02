Acun Ilıcalı, Inbusiness Dergisinin Temmuz Sayısına Kapak Oldu: Premier Lig'de İlk Türk Patron!
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Medya patronu Acun Ilıcalı, ekonomi dergisi Inbusiness’ın Temmuz sayısı kapak röportajında İngiltere Premier Lig'e yükselen kulübü Hull City ve medya yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, TV8’in bir yıl içinde halka arz edilmesinin planlandığını duyurdu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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