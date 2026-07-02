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Acun Ilıcalı, Inbusiness Dergisinin Temmuz Sayısına Kapak Oldu: Premier Lig'de İlk Türk Patron!

Acun Ilıcalı, Inbusiness Dergisinin Temmuz Sayısına Kapak Oldu: Premier Lig'de İlk Türk Patron!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 17:24
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Medya patronu Acun Ilıcalı, ekonomi dergisi Inbusiness’ın Temmuz sayısı kapak röportajında İngiltere Premier Lig'e yükselen kulübü Hull City ve medya yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, TV8’in bir yıl içinde halka arz edilmesinin planlandığını duyurdu.

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İngiliz Futbolunda İlk Türk Kulüp Patronu

İngiliz Futbolunda İlk Türk Kulüp Patronu

İş insanı Acun Ilıcalı, yaklaşık dört yıl önce 20 milyon sterlin bedelle satın aldığı İngiliz futbol kulübü Hull City'yi Premier Lig’e taşıyarak tarihi bir başarıya imza attı. Dünyanın en çok takip edilen futbol organizasyonu olarak kabul edilen Premier Lig’de kulüp sahibi olan ilk Türk unvanını kazanan Ilıcalı, bu gelişmeyi 'hayatta en gurur duyduğum başarım' sözleriyle nitelendirdi. Hull City'nin bu yükselişi, hem İngiliz basınında hem de uluslararası spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

Yeni Hedefler: Avrupa Kupaları ve Şampiyonlar Ligi

Yeni Hedefler: Avrupa Kupaları ve Şampiyonlar Ligi

Premier Lig'e yükselme başarısının ardından kulübün gelecek vizyonuna dair stratejik planlarını paylaşan Ilıcalı, hedeflerini büyüterek gözünü Avrupa arenalarına diktiğini belirtti. Hull City’nin öncelikli hedefinin Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmak olduğunu ifade eden ünlü televizyoncu, uzun vadeli projeksiyonlarında ise takımın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmesini hedeflediğini vurguladı. Kulübün mali yapısını ve sportif kadrosunu bu doğrultuda güçlendirmeye devam edeceklerini aktardı.

Acun Medya’da Küresel Büyüme ve TV8 için Halka Arz Planı

Acun Medya’da Küresel Büyüme ve TV8 için Halka Arz Planı

Röportajda yalnızca spor yatırımlarına değil, küresel medya faaliyetlerine de değinen Ilıcalı, Acun Medya’nın uluslararası düzeyde elde ettiği başarıları daha fazla ülkeye yaymayı amaçladıklarını dile getirdi. Farklı coğrafyalarda prodüksiyon ve format ihracatına hız vereceklerini belirten iş insanı, ekonomi dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir kulis bilgisini de paylaştı. Ilıcalı, bünyesinde bulunan TV8 kanalını önümüzdeki bir yıl içerisinde halka açmayı planladıklarını açıklayarak, şirketin kurumsallaşma ve büyüme adımlarında yeni bir döneme girileceğinin sinyalini verdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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