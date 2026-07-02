Acun Ilıcalı, Inbusiness Dergisinin Temmuz Sayısına Kapak Oldu: Premier Lig'de İlk Türk Patron!

İş insanı Acun Ilıcalı, yaklaşık dört yıl önce 20 milyon sterlin bedelle satın aldığı İngiliz futbol kulübü Hull City'yi Premier Lig’e taşıyarak tarihi bir başarıya imza attı. Dünyanın en çok takip edilen futbol organizasyonu olarak kabul edilen Premier Lig’de kulüp sahibi olan ilk Türk unvanını kazanan Ilıcalı, bu gelişmeyi 'hayatta en gurur duyduğum başarım' sözleriyle nitelendirdi. Hull City'nin bu yükselişi, hem İngiliz basınında hem de uluslararası spor kamuoyunda geniş yankı buldu.