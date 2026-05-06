Acun Ilıcalı Haklı Çıktı: “15 Üzeri Gol Atacak” Dedi Oli McBurnie Sahada Cevap Verdi!

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.05.2026 - 12:58

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Premier Lig yolunda play-off oynamaya hak kazandı. Turuncu siyahlılarda sezonun kritik anlarındaki önemli isimlerden biri de McBurnie oldu. Ilıcalı McBurnie için 15 gol barajını aşacağını söylemişti. İskoç golcü normal sezonu 17 gol 7 asistle tamamladı.

Play-off yolunda kritik anlar o vardı.

Hull City’nin sezon başında kadrosuna kattığı İskoç golcü performansıyla adeta sezona damga vurdu. McBurnie, 17 gol ve 7 asistlik katkısıyla takımın play-off yolundaki en kritik isimlerinden biri oldu. McBurnie için takımın sahibi Acun Ilıcalı’nın sezon başındaki ifadeleri akıllara geldi.

"Bu ismi unutma"

Yıldız golcünün transferi sonrası Acun Ilıcalı, ‘Bir forvet aldım yeni. Seyretmen lazım. İnanılmaz bir şey. ‘McBurnie’ bak bu ismi unutma. Bak söylüyorum 15 üzeri gol atacak’ ifadelerini kullanmıştı. Sezonu 17 golle tamamlayan McBurnie, bu sözleri boşa çıkarmadı; Acun Ilıcalı’nın sözleri birebir tuttu.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
