Acı Haberi Sahnede Öğrenen Ajda Pekkan Konseri Yavaşlattı: Türk Bayrağı ile Duygusal Şarkılarını Seslendirdi
Acı Haberi Sahnede Öğrenen Ajda Pekkan Konseri Yavaşlattı: Türk Bayrağı ile Duygusal Şarkılarını Seslendirdi
Süperstar Ajda Pekkan, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerimizi sahnede öğrenince konseri yavaşlattı.
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Güzelliği ve yeteceğiyle kendisinden sıkça söz ettiren Ajda Pekkan son zamanlarda konserden konsere koşuyor.
Ünlü yıldız dün gece Congresium Ankara'da sevenleriyle buluşarak sahne aldı.
22 Aralık'ta 6 askerimizin şehit olduğu bölgede şehir sayısı 12'ye yükseldi. Süperstar, ülkemizi derinden sarsan şehit haberini sahnede öğrendi.
Ünlü yıldız aldığı acı haberin ardından Türk Bayrağı eşliğinde duygusal parçalar seslendirerek konseri yavaşlattı.
Ajda Pekkan'ın konserini yavaşlattığı anlar👇
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