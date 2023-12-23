Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın "Namussuzları Memleketin Başına Bela Ettiniz'" Sözlerine Fena Çıkıştı
Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın "Namussuzları Memleketin Başına Bela Ettiniz'" Sözlerine Fena Çıkıştı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu esnasında dikkat çeken bir konuşma yaptı. Eylül Öztürk, kara para iddialarıyla gündeme gelen fenomenlerin fotoğraflarıyla kürsüye çıkan Ağbaba'ya ateş püskürdü.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bütçe görüşmeleri esnasında kürsüye çıkan CHP Malatya Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Veli Ağbaba konuşmasıyla dikkat çekti.
Elinde kara para suçlamalarıyla gündemde olan fenomenlerden Dilan Polat-Engin Polat, Özlem Öz-Tayyar Öz, Nihal ve Candan Bahar kardeşler, Eylül Öztürk gibi isimlerin fotoğraflarından oluşan bir pankartla kürsüye çıkan Ağbaba şu ifadeleri kullandı:
"Bakın, burası önemli, bu, seçimden sonra yapılan ilk bütçe. Ne var? "Memur ve emekliye zam müjdesi" var. Ne var? "3600 ek gösterge tüm memurları kapsayacak." var. Ne var? "Başkandan esnafa 7200 müjdesi." 7200 müjdesi veriyor esnafa, o emekli olamayan esnafa müjde veriyor."
“İnsanlar artık, çalışarak, üreterek, ihracat yaparak zenginleşmekten umudunu kesmiş. Ne yapacak örnekleri var yarattığınız Tosuncuk, Toreks, Dilan-Engin, Eylül var."
Fenomenlerin isimlerini de tek tek söyleyerek "dolandırıcı" iddiasını gündeme getirince tepki gösteren bir isim oldu.
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Dilan Polat davalarıyla gündeme gelen ve uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk, Ağbaba'nın kendi isimini ve fotoğrafını kullanmasına sert çıktı.
Öztürk peş peşe yaptığı paylaşımlarına "Şimdi Veli Bey konuşmanızı dehşet içinde izledim" notuyla yayınladığı videoyla başladı.
Veli Ağbaba'nın araştırma yapmadan kendilerini suçlamadığını öne süren ünlü fenomen arka arkaya koyduğu fotoğraflarla ispat sunmaya çalıştı.
Türk kadınları için neler yapabileceğini öğrenmek adına Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na gittiği bir videoyu paylaştı.
Hem Veli Ağbaba'yı hem de CHP'yi etiketleyerek paylaşımlarda bulunan Eylül Öztürk, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çekindiği bir karesini yayınlayarak "yazıklar olsun" dedi.
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Eylül Öztürk açıklamalarını "Tüm bu sıkıntılı günlerimi bir gün gelecek unutacağım. Ama unutmayacağım şey ise, hiç utanmadan, içeriğini dahi bilmeden yapılan açıklamalar olacak." sözleriyle noktaladı.
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Böyle popüler bakan başkan bürokrat insanlar binlerce kişiyle fotoğraf çekiliyor bu seni aklamaz gel türkiyeye kendini akla çok güveniyorsan
Arkadasim gelemez ki onun Cesareti ve böyle konusmasi Erdoganin HSK ya ve Polise verdigi ayardandir.Akp nin yaratiggi bu iblisleri korumak yine akp li iblisl... Devamını Gör
Zoruna mı gitti, o zaman gel Türkiye'ye yiyorsa. Gel alnın açıksa korkma...
Tibrikler Şirlok 🤣 Böyle foto moto koyunca sütten çıkmış ak kaşık olunuyor değil mi?