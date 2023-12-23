Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın "Namussuzları Memleketin Başına Bela Ettiniz'" Sözlerine Fena Çıkıştı

'Başka ne var? Çalışana ve emekliye çifte kazanç var, 3600 ek gösterge var; kamuda mülakat var, kamuda mülakat, bu önemli -nereye gitti hanımefendi- onların tuzu kuru ama fakir fukaranın çocuğu mülakat kaldırılacak diye size oy verdi. Mülakat kaldırıldı mı? Kaldırılmadı.

Maalesef, çocuklarımızın geleceğini, umudunu yok ettiniz. Evde çalışan kadınların ve ev hanımlarının emeklilik priminin üçte 1'ini kim ödeyecekti? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ödeyecekti, AKP ödeyecekti. Var mı bir gelişme, bütçede var mı? Yok...'