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Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın "Namussuzları Memleketin Başına Bela Ettiniz'" Sözlerine Fena Çıkıştı

Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın "Namussuzları Memleketin Başına Bela Ettiniz'" Sözlerine Fena Çıkıştı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.12.2023 - 02:28 Son Güncelleme: 24.12.2023 - 12:26

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu esnasında dikkat çeken bir konuşma yaptı. Eylül Öztürk, kara para iddialarıyla gündeme gelen fenomenlerin fotoğraflarıyla kürsüye çıkan Ağbaba'ya ateş püskürdü.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bütçe görüşmeleri esnasında kürsüye çıkan CHP Malatya Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Veli Ağbaba konuşmasıyla dikkat çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bütçe görüşmeleri esnasında kürsüye çıkan CHP Malatya Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Veli Ağbaba konuşmasıyla dikkat çekti.

Elinde kara para suçlamalarıyla gündemde olan fenomenlerden Dilan Polat-Engin Polat, Özlem Öz-Tayyar Öz, Nihal ve Candan Bahar kardeşler, Eylül Öztürk gibi isimlerin fotoğraflarından oluşan bir pankartla kürsüye çıkan Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

Elinde kara para suçlamalarıyla gündemde olan fenomenlerden Dilan Polat-Engin Polat, Özlem Öz-Tayyar Öz, Nihal ve Candan Bahar kardeşler, Eylül Öztürk gibi isimlerin fotoğraflarından oluşan bir pankartla kürsüye çıkan Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

“Değerli arkadaşlar, elimde bir fotoğraf var, bu fotoğraf Türkiye Yüzyılı'nın fotoğrafı! Muhtemelen TRT 3 bunu göstermez, ben de bu yoldan gösteriyim size. Bu, AKP'nin Türkiye Yüzyılı; birazdan bunu anlatacağım. Şimdi, gelelim bir başka vaade, bunu da muhtemelen TRT 3 göstermez, onu da buradan Sayın Başkanımın müsaadesiyle göstereyim değerli arkadaşlar.'

"Bakın, burası önemli, bu, seçimden sonra yapılan ilk bütçe. Ne var? "Memur ve emekliye zam müjdesi" var. Ne var? "3600 ek gösterge tüm memurları kapsayacak." var. Ne var? "Başkandan esnafa 7200 müjdesi." 7200 müjdesi veriyor esnafa, o emekli olamayan esnafa müjde veriyor."

"Bakın, burası önemli, bu, seçimden sonra yapılan ilk bütçe. Ne var? "Memur ve emekliye zam müjdesi" var. Ne var? "3600 ek gösterge tüm memurları kapsayacak." var. Ne var? "Başkandan esnafa 7200 müjdesi." 7200 müjdesi veriyor esnafa, o emekli olamayan esnafa müjde veriyor."

'Başka ne var? Çalışana ve emekliye çifte kazanç var, 3600 ek gösterge var; kamuda mülakat var, kamuda mülakat, bu önemli -nereye gitti hanımefendi- onların tuzu kuru ama fakir fukaranın çocuğu mülakat kaldırılacak diye size oy verdi. Mülakat kaldırıldı mı? Kaldırılmadı.

Maalesef, çocuklarımızın geleceğini, umudunu yok ettiniz. Evde çalışan kadınların ve ev hanımlarının emeklilik priminin üçte 1'ini kim ödeyecekti? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ödeyecekti, AKP ödeyecekti. Var mı bir gelişme, bütçede var mı? Yok...'

“İnsanlar artık, çalışarak, üreterek, ihracat yaparak zenginleşmekten umudunu kesmiş. Ne yapacak örnekleri var yarattığınız Tosuncuk, Toreks, Dilan-Engin, Eylül var."

“İnsanlar artık, çalışarak, üreterek, ihracat yaparak zenginleşmekten umudunu kesmiş. Ne yapacak örnekleri var yarattığınız Tosuncuk, Toreks, Dilan-Engin, Eylül var."

'Benim gibilerle alakası yok bunlar sizin siyasi akrabalarınız. Bunları siz yarattınız. Bunlarla bir tane CHP’linin fotoğrafı yok ama sizin albümünüz var. Dizi-film olur sizin yaptıklarınız. Dindar nesil yetiştireceğim diye dolandırıcı, namussuz insanları memleketin başına bela ettiniz.'

Fenomenlerin isimlerini de tek tek söyleyerek "dolandırıcı" iddiasını gündeme getirince tepki gösteren bir isim oldu.

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Dilan Polat davalarıyla gündeme gelen ve uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk, Ağbaba'nın kendi isimini ve fotoğrafını kullanmasına sert çıktı.

Dilan Polat davalarıyla gündeme gelen ve uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk, Ağbaba'nın kendi isimini ve fotoğrafını kullanmasına sert çıktı.

Öztürk peş peşe yaptığı paylaşımlarına "Şimdi Veli Bey konuşmanızı dehşet içinde izledim" notuyla yayınladığı videoyla başladı.

Veli Ağbaba'nın araştırma yapmadan kendilerini suçlamadığını öne süren ünlü fenomen arka arkaya koyduğu fotoğraflarla ispat sunmaya çalıştı.

Türk kadınları için neler yapabileceğini öğrenmek adına Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na gittiği bir videoyu paylaştı.

Hem Veli Ağbaba'yı hem de CHP'yi etiketleyerek paylaşımlarda bulunan Eylül Öztürk, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çekindiği bir karesini yayınlayarak "yazıklar olsun" dedi.

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Eylül Öztürk açıklamalarını "Tüm bu sıkıntılı günlerimi bir gün gelecek unutacağım. Ama unutmayacağım şey ise, hiç utanmadan, içeriğini dahi bilmeden yapılan açıklamalar olacak." sözleriyle noktaladı.

Eylül Öztürk açıklamalarını "Tüm bu sıkıntılı günlerimi bir gün gelecek unutacağım. Ama unutmayacağım şey ise, hiç utanmadan, içeriğini dahi bilmeden yapılan açıklamalar olacak." sözleriyle noktaladı.

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Tribal Turk

Böyle popüler bakan başkan bürokrat insanlar binlerce kişiyle fotoğraf çekiliyor bu seni aklamaz gel türkiyeye kendini akla çok güveniyorsan

RACON X RACON

Arkadasim gelemez ki onun Cesareti ve böyle konusmasi Erdoganin HSK ya ve Polise verdigi ayardandir.Akp nin yaratiggi bu iblisleri korumak yine akp li iblisl... Devamını Gör

Füsun Kütük

Zoruna mı gitti, o zaman gel Türkiye'ye yiyorsa. Gel alnın açıksa korkma...

Harfen Daz

Tibrikler Şirlok 🤣 Böyle foto moto koyunca sütten çıkmış ak kaşık olunuyor değil mi?