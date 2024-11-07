Ablası Kanserden Vefat Ettikten Sonra Eniştesiyle Evlenmek Üzere Aynı Gelinlikçiye Giden Kadın

Gün geçmiyor ki Türkiye'de insanı şaşırtan şeyler yaşanmasın. Müge Anlı'da tanık olduğumuz olayların inanın daha fazlası var. Bunlardan sonuncusu Çimen Talk Show'da anlatıldı. Kanser hastası olan ablası vefat eden kız kardeş, yıllar sonra ablasının gelinlikçisine kimle gitmiş dersiniz? Evet, eniştesiyle... Buyurun detaylara 👇