Ablası Kanserden Vefat Ettikten Sonra Eniştesiyle Evlenmek Üzere Aynı Gelinlikçiye Giden Kadın
Ablası Kanserden Vefat Ettikten Sonra Eniştesiyle Evlenmek Üzere Aynı Gelinlikçiye Giden Kadın
Gün geçmiyor ki Türkiye'de insanı şaşırtan şeyler yaşanmasın. Müge Anlı'da tanık olduğumuz olayların inanın daha fazlası var. Bunlardan sonuncusu Çimen Talk Show'da anlatıldı. Kanser hastası olan ablası vefat eden kız kardeş, yıllar sonra ablasının gelinlikçisine kimle gitmiş dersiniz? Evet, eniştesiyle... Buyurun detaylara 👇
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Türkiye'de yaşanan şaşırtıcı olayların sadece bir kısmını Müge Anlı'nın programında seyretmişsinizdir ya da haberdar olmuşsunuzdur mutlaka.
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Ama inanın daha fazlası var. Cem İşçiler ve Fazlı Polat'ın yaptığı Çimen Talk Show'da bu ilginç olaylardan bir tanesi daha anlatıldı.
Gelinlik terzisi olan bir konuk, daha önce gelinlik diktiği bir kadının kanser olduğunu öğrenmiş. Hasta kadın bir süre sonra vefat etmiş.
Yıllar sonra vefat eden kadının kardeşi aynı gelinlikçiye gelmiş ve gelinlik diktirmek istediğini söylemiş. Evleneceği kişi de vefat eden ablasının kocası, yani enişteymiş.
O anları konuğun ağzından dinleyelim 👇
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