Abdurrahman Dilipak'ın Fethullah Gülen Paylaşımı Tepkilere Neden Oldu

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Ölüm haberinin alındığı saatten birkaç dakika sonra 'geberdi' kelimesi organize bir etiket çalışması olmamasına rağmen TT'ye girdi. Bazı isimlerin paylaşımları ise kafalarda soru işareti bıraktı. Bu paylaşımlardan biri de yazar Abdurrahman Dilipak'a ait.