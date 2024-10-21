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Abdurrahman Dilipak'ın Fethullah Gülen Paylaşımı Tepkilere Neden Oldu

Abdurrahman Dilipak'ın Fethullah Gülen Paylaşımı Tepkilere Neden Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.10.2024 - 16:42

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Ölüm haberinin alındığı saatten birkaç dakika sonra 'geberdi' kelimesi organize bir etiket çalışması olmamasına rağmen TT'ye girdi. Bazı isimlerin paylaşımları ise kafalarda soru işareti bıraktı. Bu paylaşımlardan biri de yazar Abdurrahman Dilipak'a ait.

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Abdurrahman Dilipak Gülen'in ölümü sonrası bir tweet paylaştı.

Abdurrahman Dilipak Gülen'in ölümü sonrası bir tweet paylaştı.

Paylaşımdaki ifadeler tepkilere neden oldu. Gülmek ve ağlamak üzerinden yaptığı metafor dikkat çekti.

Paylaşımdaki ifadeler tepkilere neden oldu. Gülmek ve ağlamak üzerinden yaptığı metafor dikkat çekti.

Ardından paylaşımınlarına yenisini ekledi. Kendisine tepki verenler hakkında verdi veriştirdi.

Ardından paylaşımınlarına yenisini ekledi. Kendisine tepki verenler hakkında verdi veriştirdi.

İlk paylaşımındaki ayeti de şöyle açıkladı.

İlk paylaşımındaki ayeti de şöyle açıkladı.

Tepkiler şu şekilde

Tepkiler şu şekilde
twitter.com
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