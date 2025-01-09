Abdullah Çatlı Neden Arkadaşlarıyla Kosta Rika'da Darbe Planı Yaptı?
Abdullah Çatlı Neden Arkadaşlarıyla Kosta Rika'da Darbe Planı Yaptı?
1996'da yaşanan Susurluk Kazası, 90'lı yıllarda mafya, devlet, siyaset üçgeninin sorgulanmasına neden olmuş, kaza ifadesi yerini skandala bırakmıştı. Kamyon çarpan meşhur siyah Mercedes'te hayatını kaybedenlerden biri de mafya lideri ve geçmişte yaptıklarıyla tartışmalı bir figür haline gelen Abdullah Çatlı idi. 1970'lerde yaptıkları, derin devlet bağlantıları, yargılanması Çatlı'yı en çok konuşulan figürlerden biri yapmıştı. Abdullah Çatlı'nın hayatında pek çok kişinin bilmediği Kosta Rika detayı ise eski MHP'li Abdülkadir Ergil tarafından dile getirilmişti.
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"Ne Kosta Rika, ne de Çin, ne de sambacı Brezilya..."
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Alparslan Türkeş'e en yakın isimlerden olan, hatta MHP genel başkanlığı için bir dönem Devlet Bahçeli'ye rakip olan Abdülkadir Ergil'e göre ülkücüler bu şirin Orta Amerika ülkesinde bir darbe planı yapmışlardı.
70'lerin sonu ülke tarihinin en kanlı dönemlerindendi. Hatta pek çok yakın tarihçiye göre ufak çaplı bir iç savaş provasıydı.
Darbe haberi Almanya'da bulunan ülkücüleri ilk başlarda heyecanlandırsa da gelen haberler bekledikleri gibi değildi.
Bir akşam bir toplantı esnasında gruptan biri oldukları durumdan dert yandı;
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Erdil o toplantıyı şu sözlerle anlattı;
İşgal ve ihtilal süreci ise oldukça netti;
Erdil ihtilal heyecanını şöyle aktarıyor;
Ama Kosta Rika’dan gelen cevap hayalleri yıktı.
Papa suikastiyle tanınan Mehmet Ali Ağca'nın 1997 yılında Güneri Cıvaoğlu'na verdiği röportajda ise Çatlı Kosta Rika'ya eğitim için gitmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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