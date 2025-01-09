Abdullah Çatlı Neden Arkadaşlarıyla Kosta Rika'da Darbe Planı Yaptı?

1996'da yaşanan Susurluk Kazası, 90'lı yıllarda mafya, devlet, siyaset üçgeninin sorgulanmasına neden olmuş, kaza ifadesi yerini skandala bırakmıştı. Kamyon çarpan meşhur siyah Mercedes'te hayatını kaybedenlerden biri de mafya lideri ve geçmişte yaptıklarıyla tartışmalı bir figür haline gelen Abdullah Çatlı idi. 1970'lerde yaptıkları, derin devlet bağlantıları, yargılanması Çatlı'yı en çok konuşulan figürlerden biri yapmıştı. Abdullah Çatlı'nın hayatında pek çok kişinin bilmediği Kosta Rika detayı ise eski MHP'li Abdülkadir Ergil tarafından dile getirilmişti.