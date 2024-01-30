1993 Yılından Trafik Çevirmesi: Görüntülerdeki Kişi Abdullah Çatlı mı?
1993 Yılından Trafik Çevirmesi: Görüntülerdeki Kişi Abdullah Çatlı mı?
Sosyal medyada paylaşılan bir video, tartışmaları da beraberinde getirdi. 1993 yılında trafik polislerinin yaptığı çevirmede yer alan ve kameralara karşı yüzünü kapatan kişinin Abdullah Çatlı olduğu iddia edildi.
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İçerisinde Abdullah Çatlı’nın da yer aldığı araç 1996 yılında Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kaza yapmış ve yakın siyasi tarihin en büyük skandallarından biri ortaya çıkmıştı.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Abdullah Çatlı, Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ ve Gonca Us olay yerinde hayatını kaybetmiş, dönemin Doğru Yol Partisi Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak ise yaralanmıştı.
Araçtakilerin kimliği, devlet ve mafya tartışmalarını ortaya çıkarmış ve ‘temiz eller’ operasyonları arka arkaya gelmişti.
Bugün ise sosyal medyada “Kontr ASALA” hesabından paylaşılan videoda görülen kişinin Abdullah Çatlı olduğu iddia edildi.
İddiaya göre Çatlı, kazadan 3 yıl önce trafik çevirmesinde kameralara yakalandı.
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Abdullah Çatlı iddiasıyla yayınlanan video sosyal medyada da konuşuldu 👇
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