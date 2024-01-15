ABD'ye Ait Yük Gemisi Aden Körfezi’nde Füzeyle Vuruldu: ABD Askerlerine de Saldırı Gerçekleştirildi
ABD'ye Ait Yük Gemisi Aden Körfezi’nde Füzeyle Vuruldu: ABD Askerlerine de Saldırı Gerçekleştirildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen açıklarındaki bir geminin füzeyle vurulduğunu duyurdu.
Kızıldeniz'de neler oluyor?
Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli grupların, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roketlerle düzenlediği saldırıda 1 askerin yaralandığı iddia edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda