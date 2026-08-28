ABD ve Türkiye'den META'ya İki Kritik Hamle

ABD’de 29 eyalet, Meta’ya karşı 1.4 Trilyon Dolarlık hukuk mücadelesi başlattı. Türkiye’de ise İkbal Gürpınar’ın Filistin paylaşımlarına uygulanan kısıtlamalar üzerine yaptığı başvuruda TİHEK, Meta’nın ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar verdi. İki ülkedeki süreç, sosyal medya platformlarının algoritmaları ve kullanıcı hakları üzerindeki denetimini yeniden tartışmaya açtı.

Çocuklarımızın ne izleyeceğine artık yalnızca kendileri karar vermiyor. İlgi alanlarını, korkularını, alışkanlıklarını ve hatta ekranda hangi görüntünün önünde kaç saniye durduklarını analiz eden algoritmalar, onları yeni içeriklere yönlendiriyor. İşte tam da bu algoritmalar nedeniyle Facebook ve Instagram’ın çatı kuruluşu olan Meta, ABD’de bugüne kadarki en önemli hukuki sınavlarından biriyle karşı karşıya.

Meta’nın, 13 yaşından küçük kullanıcıları tespit etmesine rağmen bu çocukları platformdan uzaklaştırmak için yeterli ve somut adımları atmadığı gerekçesi ile ABD’nin 29 eyaletinde Meta aleyhinde davalar açıldı. Toplamda 1.4 Trilyon Dolarlık tazminat talebi ile devam eden ve Kaliforniya, Colorado, Kentucky ve New Jersey’in öncülük ettiği davalar, sosyal medya platformlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkisini yeniden dünyanın gündemine taşıdı.

Duruşmada ortaya konulan iddialar oldukça çarpıcı.

Savcılık makamına göre Meta, platformlarında çok sayıda 11 ve 12 yaşındaki çocuğun bulunduğunu biliyor; buna rağmen onları sistemin dışında tutacak etkili önlemleri hayata geçirmiyor.

Meta ise bu sayının milyonlarla değil, yaklaşık 100 bin kullanıcıyla ifade edilebileceğini savunuyor.

Peki sayı gerçekten tartışmanın özünü değiştiriyor mu?

Karşımızda 100 bin çocuk olduğunda sorun küçülüyor mu?

Ya da çocuklarımızdan kaçı bir şirketin daha fazla kullanıcı, daha fazla veri ve daha fazla reklam geliri hedefinin parçası olabilir?