ABD'den İade Edilen Meşhur Zeugma Mozaik Paneli Nihayet Evine Kavuştu
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Gaziantep’in tarihî zenginliğini dünyaya tanıtan ve bölgenin simgesi haline gelen Zeugma mozaikleri, yıllar süren ayrılığın ardından önemli bir kavuşmaya sahne oldu. 1960’lı yıllarda gerçekleştirilen kaçak kazılarla yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırılan ve kamuoyunda 'Çingene Kızı' olarak bilinen ünlü mozaiğin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki 13’üncü panel, Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) teslim alınarak Türkiye'ye geri getirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla düzenlenen resmî törenle bu tarihî eser, Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki orijinal yerine yerleştirildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yürütülen titiz bilimsel çalışmalar ile küresel iş birliği operasyonları başarıyı beraberinde getirdi
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Eksik parçaların tek tek tamamlanmasıyla birlikte tarihin zedelenen hafızasının onarılması yolunda büyük bir aşama kaydedildi
Son yıllarda gerçekleştirilen kararlı diplomatik hamleler sayesinde yurdumuza kazandırılan tarihi eser sayısında rekor artış yaşandı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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