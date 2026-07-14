ABD'den İade Edilen Meşhur Zeugma Mozaik Paneli Nihayet Evine Kavuştu

Söz konusu tarihi geri dönüş süreci, tesadüflerle değil, adeta iğneyle kuyu kazan titiz bir bilimsel takip ve uluslararası diplomatik girişimler sayesinde tamamlandı. Grenoble Alp Üniversitesinden Dr. Camila Felag’ın araştırmaları ve Zeugma Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay’ın bilimsel incelemeleri, milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen bu panelin Zeugma’daki büyük kompozisyona ait olduğunu kesin olarak ortaya koydu. Eserin uluslararası bir müzayedede yeniden satışa çıkarıldığının tespit edilmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı vakit kaybetmeden harekete geçti. ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, eserin Türkiye’ye iadesi sağlandı.

Bu başarı, iki ülke arasında 2021 yılında imzalanan ve bu yıl 5 yıllığına uzatılan Kültür Varlıklarına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın gücünü bir kez daha gösterdi. Aynı iş birliği kapsamında daha önce de Boubon Antik Kenti kökenli Lucius Verus, Septimius Severus ve tam 65 yıllık bir mücadelenin ürünü olan Marcus Aurelius heykelleri yurduna geri döndü.