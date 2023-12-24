ABD'de Çift Rahmi Olan Kadın Doğurdu: Çocukları Farklı Günlerde Dünyaya Geldi
ABD'de Çift Rahmi Olan Kadın Doğurdu: Çocukları Farklı Günlerde Dünyaya Geldi
ABD'de çok nadir karşılaşılan bir doğum gerçekleşti. Çift rahme sahip olan Kelsey Hatcher, iki çocuğunu farklı günlerde doğurdu.
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ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan Kelsey Hatcher isimli kadın, çok nadir görülen bir hamilikle tüm dünyayı şok etti. Çift rahmi bulunan kadın, iki bebeğini doğurdu.
Hamileliğin ilk gününden itibaren sosyal medyada paylaşımlar yapan Kelsey'in doğumu 20 saat sürdü.
32 yaşındaki Kelsey, Alabama Üniversitesi Birmingham (UAB) Hastanesi'nde ilk çocuğunu salı günü, ikinci kızını ise çarşamba günü dünyaya getirdi.
Kelsey, sosyal medya hesabında "Mucize bebeklerimiz doğdu! İstatistiksel olarak yeterince nadir görüldükleri için kendi doğum günlerinin de olması gerektiğine karar verdiler. Roxi Layla 19 AralıkSalı gecesi saat 7:49'da doğdu ve ona kız kardeşi Rebel Laken 20 Aralık Çarşamba sabahı saat 6:09'da katıldı" yazan bir paylaşımda bulundu.
Doğum yaptığı hastanede çalışanlara da çok teşekkür eden Kelsey tüm doğum hikayesini sosyal medyada paylaşmak için sabırsızlandığını da söyledi.
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Kelsey, sosyal medya paylaşımını "Şimdi hepimiz evdeyken, birbirimize bağlanmak, iyileşmek ve tatilin tadını çıkarmak için zaman ayıracağız!” ifadeleri ile bitirdi.
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