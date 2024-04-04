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ABB Başkanı Mansur Yavaş Mazbatasını Aldı: 'Engel Olanları Şikayet Ettim, Vatandaş Cezalandırdı'

ABB Başkanı Mansur Yavaş Mazbatasını Aldı: 'Engel Olanları Şikayet Ettim, Vatandaş Cezalandırdı'

Mansur Yavaş
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 13:31

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulları binasında ikinci kez mazbatasını aldı. 

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31 Mart yerel seçimlerinde rakibi Turgut Altınok'a büyük fark atarak oyların yüzde 58.97'sini alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni dönem için mazbatasını aldı.

31 Mart yerel seçimlerinde rakibi Turgut Altınok'a büyük fark atarak oyların yüzde 58.97'sini alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni dönem için mazbatasını aldı.

Kendisine oy veren vatandaşlara teşekküre eden Yavaş, 'sosyal belediyeciliğe devam' mesajı verdi. Bundan sonra da 'Mansur Yavaş' belediyeciliğiyle yönetmeye devam edeceğiz diyen Yavaş 'Bize engel olan belediye başkanlarını ve meclis üyelerini şikayet ettim, halk da onları cezalandırdı.' dedi.

Yeni yönetim dönemi için iş birliği çağırısında bulanan Yavaş, 'Gelin bundan sonra hep birlikte yönetelim' dedi.

Yeni yönetim dönemi için iş birliği çağırısında bulanan Yavaş, 'Gelin bundan sonra hep birlikte yönetelim' dedi.
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