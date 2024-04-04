ABB Başkanı Mansur Yavaş Mazbatasını Aldı: 'Engel Olanları Şikayet Ettim, Vatandaş Cezalandırdı'

Kendisine oy veren vatandaşlara teşekküre eden Yavaş, 'sosyal belediyeciliğe devam' mesajı verdi. Bundan sonra da 'Mansur Yavaş' belediyeciliğiyle yönetmeye devam edeceğiz diyen Yavaş 'Bize engel olan belediye başkanlarını ve meclis üyelerini şikayet ettim, halk da onları cezalandırdı.' dedi.