ABB Başkanı Mansur Yavaş Mazbatasını Aldı: 'Engel Olanları Şikayet Ettim, Vatandaş Cezalandırdı'
ABB Başkanı Mansur Yavaş Mazbatasını Aldı: 'Engel Olanları Şikayet Ettim, Vatandaş Cezalandırdı'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulları binasında ikinci kez mazbatasını aldı.
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31 Mart yerel seçimlerinde rakibi Turgut Altınok'a büyük fark atarak oyların yüzde 58.97'sini alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni dönem için mazbatasını aldı.
Yeni yönetim dönemi için iş birliği çağırısında bulanan Yavaş, 'Gelin bundan sonra hep birlikte yönetelim' dedi.
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