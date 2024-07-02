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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Philips PerfectCare Elite Plus Buhar Kazanlı Ütü Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Philips PerfectCare Elite Plus Buhar Kazanlı Ütü Alınır mı?

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 08:49

Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar Kazanlı Ütü ile tanışın! Güçlü buhar performansı, OptimalTEMP teknolojisi, akıllı buhar kontrolü ve ergonomik tasarımıyla ütü yapmayı zahmetsiz hale getiren ve her seferinde mükemmel sonuç elde etmenizi sağlayacak olan ütüyü sizin için anlattık. Teknik özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını içerikte bulabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 01.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Ultra Güçlü Buhar Performansı

Ultra Güçlü Buhar Performansı

Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80, 165 g/dk sürekli buhar çıkışı ve 600 g'a kadar şok buhar özelliği ile en zorlu kırışıklıkları bile zahmetsizce açar. 1.8 litre su tankı kapasitesi sayesinde uzun süreli ütüleme yapabilirsiniz.

Hızlı ve Etkili Ütüleme Deneyimi

Hızlı ve Etkili Ütüleme Deneyimi

Philips PerfectCare Elite Plus, hızlı ısınma süresi ve güçlü buhar performansı ile ütüleme sürecinizi kısaltır. Zamanınızı daha verimli kullanarak, kırışıklıkları hızlıca giderir ve mükemmel sonuçlar elde edersiniz.

Akıllı Otomatik Buhar Kontrolü

Akıllı Otomatik Buhar Kontrolü

Akıllı sensör teknolojisi sayesinde, ütü hareketlerinizi algılayarak buhar çıkışını otomatik olarak ayarlar. Bu yenilikçi özellik ile her seferinde mükemmel sonuçlar elde eder, enerji tasarrufu yapar ve ütüleme sürecini hızlandırırsınız.

OptimalTEMP Teknolojisi ile Yanma Riski Yok

OptimalTEMP Teknolojisi ile Yanma Riski Yok

OptimalTEMP teknolojisi, ütünüzü tüm kumaş türlerinde güvenle kullanmanızı sağlar. Yanma riski olmadan kotlardan ipeğe kadar her türlü kumaşı ütüleyebilirsiniz. Artık ütü yaparken sıcaklık ayarı yapmanıza gerek yok!

Kolay Taşıma ve Güvenli Saklama

Kolay Taşıma ve Güvenli Saklama

PerfectCare Elite Plus, entegre taşıma kilidi ile güvenli ve kolay taşınabilir. Ayrıca, otomatik kapanma özelliği ile ütünüz belirli bir süre kullanılmadığında kendiliğinden kapanarak güvenliği artırır ve enerji tasarrufu sağlar.

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Hafif ve Ergonomik Tasarım

Hafif ve Ergonomik Tasarım

GC9682/80, hafif ve ergonomik tasarımı ile kullanım kolaylığı sunar. Uzun süreli ütüleme seanslarında bile kol ve bilek yorgunluğunu minimumda tutar. Şık ve modern görünümü ile evinize de stil katar.

Gelişmiş Kireç Önleme Sistemi

Gelişmiş Kireç Önleme Sistemi

Easy De-Calc Plus teknolojisi, kireç oluşumunu engeller ve ütünüzün ömrünü uzatır. Ütünüzün performansını her zaman en üst düzeyde tutar ve bakımını kolaylaştırır. Bu sayede uzun ömürlü bir kullanım sunar.

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

GENEL ÖZELLİKLER

  • Kullanım Tipi Ev Tipi Ütü 

  • Ütü Tipi Buhar Kazanlı Ütü

  • Taban T-ionicGlide

  • Güç 2700 W

  • Su Haznesi 1800 ml

  • Kablo Toplama Var 

TEKNOLOJİ

  • Otomatik Kapanma Var

  • Kireç Önleme Var

  • Damlama Önleme Var

  • Yumuşak Tutma Yeri Var 

  • Diğer Özellikler 

  • Sesli Alarm

  • Akıllı Çip Teknolojisi

  • Sessiz Buhar Teknolojisi

  • AllTextile

  • Buhar Tetiği

  • Enerji Tasarrufu

  • Gösterge Işığı

  • Musluk Suyu Kullanımı

  • Aşırı Isınma Emniyeti

  • Eco Mod

  • OptimalTEMP Teknolojisi

  • Otomatik Buhar Ayarı

  • Otomatik Sıcaklık Ayarı

  • Su Seviye Göstergesi

BUHAR ÖZELLİKLERİ

  • Dikey Buhar Var

  • Şok Buhar Var

  • Şok Buhar Değeri 600 g/dk

  • Sürekli Buhar 165 g/dk

BUHAR İSTASYONU

  • Su Tankı Kapasitesi 1800 ml 

  • Isınma Süresi 120 sn 

  • Maksimum Buhar Basıncı 8 bar 

  • Sürekli Doldurulabilme Var 

  • Taşıma Kilidi Var

TASARIM

  • Renk Altın Siyah 

  • Güç Kablosu Uzunluğu 2 m 

  • Ağırlık (Toplam) 5.1 kg 

  • Yükseklik 285 mm 

  • Genişlik 233 mm 

  • Uzunluk 453 mm

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

'Ürünü çok beğendim. Çok hafif, kullanımı rahat. Buharı çok iyi. Açma kapama tuşuna 2 saniye basınca ışık maviden beyaza dönüyor. Beyaz ışıkta daha iyi çalışıyor. Buharı sürekli yapmak için auto tuşuna basıyorsunuz sürekli basmanıza gerek kalmıyor. Ütüyü kumaştan çektiğiniz an buhar duruyor çok sevdim. Su haznesi de çok kolay çıkarılıp tekrar takılabiliyor kullanımı çok rahat. Tek sıkıntı ütü suyu ısıtırken ara ara ses çıkarıyor. O biraz rahatsız edici. Kurutma programına attığım için çok kırışan defalarca yıkayıp ütülememe rağmen düzelmeyen bi pantolonum vardı onun bile kırışıklıklarını açtı. Ben çok beğendim çeyizim için aldım.'

'Maşallah. Ütü artık zulum değil keyifli bir hal aldı. Anında ve kolayca ütü keyfini doya doya yaşayın.'

'Kuru temizlemenin yaptığı işlemi yapıyor. Yarım saatte yapacağınız işi beş dakikada yapıyor. Dört dörtlük bir ürün'

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