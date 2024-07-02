A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Philips PerfectCare Elite Plus Buhar Kazanlı Ütü Alınır mı?

'Ürünü çok beğendim. Çok hafif, kullanımı rahat. Buharı çok iyi. Açma kapama tuşuna 2 saniye basınca ışık maviden beyaza dönüyor. Beyaz ışıkta daha iyi çalışıyor. Buharı sürekli yapmak için auto tuşuna basıyorsunuz sürekli basmanıza gerek kalmıyor. Ütüyü kumaştan çektiğiniz an buhar duruyor çok sevdim. Su haznesi de çok kolay çıkarılıp tekrar takılabiliyor kullanımı çok rahat. Tek sıkıntı ütü suyu ısıtırken ara ara ses çıkarıyor. O biraz rahatsız edici. Kurutma programına attığım için çok kırışan defalarca yıkayıp ütülememe rağmen düzelmeyen bi pantolonum vardı onun bile kırışıklıklarını açtı. Ben çok beğendim çeyizim için aldım.'

'Maşallah. Ütü artık zulum değil keyifli bir hal aldı. Anında ve kolayca ütü keyfini doya doya yaşayın.'

'Kuru temizlemenin yaptığı işlemi yapıyor. Yarım saatte yapacağınız işi beş dakikada yapıyor. Dört dörtlük bir ürün'