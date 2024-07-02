A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Philips PerfectCare Elite Plus Buhar Kazanlı Ütü Alınır mı?
A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Philips PerfectCare Elite Plus Buhar Kazanlı Ütü Alınır mı?
Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar Kazanlı Ütü ile tanışın! Güçlü buhar performansı, OptimalTEMP teknolojisi, akıllı buhar kontrolü ve ergonomik tasarımıyla ütü yapmayı zahmetsiz hale getiren ve her seferinde mükemmel sonuç elde etmenizi sağlayacak olan ütüyü sizin için anlattık. Teknik özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını içerikte bulabilirsiniz.
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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 01.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Ultra Güçlü Buhar Performansı
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Hızlı ve Etkili Ütüleme Deneyimi
Akıllı Otomatik Buhar Kontrolü
OptimalTEMP Teknolojisi ile Yanma Riski Yok
Kolay Taşıma ve Güvenli Saklama
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Hafif ve Ergonomik Tasarım
Gelişmiş Kireç Önleme Sistemi
Teknik özellikleri ise şu şekilde:
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