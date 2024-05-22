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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Bosch 9 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Bosch 9 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi Alınır mı?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 11:31

Bosch WQG241A0TR 9 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi hakkında aklınızda oluşan soru işaretlerini gidermek adına, bu cihazın özelliklerini titizlikle ele aldık. Acaba bu makine, almaya değer mi? İşte bu sorunun yanıtını bulmak için, makinenin detaylarına gelin beraber göz atalım.👇🤗

Bu içerik 21.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bosch WQG241A0TR 9 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi nedir ve nasıl çalışır?

Bosch WQG241A0TR 9 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi nedir ve nasıl çalışır?

Bosch WQG241A0TR modeli, 9 kg kapasiteli bir ısı pompalı kurutma makinesidir. Çeşitli programları sayesinde kullanım kolaylığı sunan bu ürün, doğru programın seçilmesiyle birlikte sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Bosch'un bu kurutma makinesi, geniş kapasitesi sayesinde hem enerji hem de emek tasarrufu sağlar. Bu özellikleri ile Bosch WQG241A0TR, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir seçenektir.

Bosch WQG241A0TR Kurutma Makinesi'nin özellikleri:

Bosch WQG241A0TR Kurutma Makinesi'nin özellikleri:

  • BOSCH serie 6 kurutma makinesi Autodry teknolojisi ile dizayn edilmiştir. Böylelikle çamaşırlar istenilen derecede kurur.

  • 9 kg kurutma makinesi özel titreşim korumasına sahiptir. Sessiz ve son derece kararlı bir duruş sergiler.

  • Özel tambur yapısı ile narin kurutma yapar.

  • Anti Vibration özelliklere sahip sessiz kurutma makinesi olmasıyla gece bile rahatça kullanılır. Gürültü sorunu yaratmaz.

Bu kurutma makinesi, genişliği 59 cm, derinliği 61 cm ve yüksekliği 84 cm olan ideal bir ev tipi modeldir. Bu ölçüler, herhangi bir evde rahatlıkla yer bulabilmesini sağlar.

Bu kurutma makinesi, genişliği 59 cm, derinliği 61 cm ve yüksekliği 84 cm olan ideal bir ev tipi modeldir. Bu ölçüler, herhangi bir evde rahatlıkla yer bulabilmesini sağlar.

Bosch WQG241A0TR 9 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi'nin avantajları neler?

Bosch WQG241A0TR 9 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi'nin avantajları neler?

A++ enerji sınıfına sahip olan bu kurutma makinesi, elektrik faturalarınızda önemli bir tasarruf sağlar.

Iron Assist teknolojisi sayesinde kırışıklıkların önüne geçer ve böylece ütü yapmak için harcanan süreyi önemli ölçüde azaltır. 

Ayrıca, Anti Vibration özellikleri sayesinde oldukça sessiz çalışır ve bu sayede gece bile rahatsızlık vermeden kullanılabilir. Bu özellikleri ile hem enerji tasarrufu sağlar, hem de kullanım kolaylığı sunar.

Bosch WQG241A0TR 9 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesini almadan önce, kullanıcı yorumlarına ve deneyimlerine göz atmak isteyebilirsiniz. Bu nedenle, sizin için aşağıda bir araya getirdik.👇

Bosch WQG241A0TR 9 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesini almadan önce, kullanıcı yorumlarına ve deneyimlerine göz atmak isteyebilirsiniz. Bu nedenle, sizin için aşağıda bir araya getirdik.👇

Aradığınız kurutma makinesinin Bosch WQG241A0TR 9 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi olduğuna karar verdiyseniz hepsiburada güvencesiyle buradan alabilirsiniz.

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  • Arkadaş ben neden daha önce bu makineyi almamışım, 15 yıllık evliyim 14 yıldır hayatım çamaşır asmakla geçmişti. Sıcak yaz günlerinde ve soğuk kış günlerinde çamaşır asmakla geçen ömrüme, zamanıma şu an acıyorum. 3 çocuk 2 biz 5 kişilik bir aileyiz Allah‘ın günü çamaşır çıkıyor hemen hemen iki günde bir çamaşır asıyordum. Kirli çamaşırlar kabusum olmuştu. Biri üstünü kirletti de gözümün önüne balkonda çamaşır asma düşüncesi geliyor ve beni çılgına çeviriyordu. Ama artık o çaresiz günler, o boşa geçen zaman, geride kaldı. Şimdi çamaşır çıksa da yıkasam ve kurutsam diye dört gözle bekliyorum;)

  • Ürünü 3 aydır kullanıyoruz. Eşim hep alalım alalım derdi. Ne gerek var diye almazdım. Ama harbiden alınması gereken bir ürünmüş. Kıyafetleri yıkamadan çıkınca atıyoruz kurutmaya 2 saat sonra kurumuş ve yumuşacık bir şekilde geri alıyoruz. Bir çok programı var ama zaten kullandığımız 2 program. O yüzden çok güzel. Enerji tüketimi aylik faturaya 40 tl kadar bir şey yansıdı. Oda evdeki rutubet kokusuna değer. Ki biz haftada 3 ila 4 kez açıyoruz. Ona göre çok iyi. Alacak olanlara düşünmeyin alin derim. ic hacmi falan çok geniş. Kıyafetlerde küçülme yaşamadık ama kotları atmazsanız iyi olur. Kuruturken yünler havalandırmayla gittiği için biraz daralabiliyor.

  • Ürün gayet güzel çok da sesli çalışmıyor çamaşır makinemden daha az sesli çalışıyor 6 serisi güzel bir seri deneme olarak alez kuruttum Pamuklu da zaten nem sensörü var 4 saat gösterse de bir buçuk saatte kuruttu

  • Mükemmel ürün tavsiye ederim kargolama da güzel hiçbir sorun yaşanmadı satıcıya teşekkür ederim

Hepsiburada
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