A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Bosch 9 kg Isı Pompalı Kurutma Makinesi Alınır mı?

Arkadaş ben neden daha önce bu makineyi almamışım, 15 yıllık evliyim 14 yıldır hayatım çamaşır asmakla geçmişti. Sıcak yaz günlerinde ve soğuk kış günlerinde çamaşır asmakla geçen ömrüme, zamanıma şu an acıyorum. 3 çocuk 2 biz 5 kişilik bir aileyiz Allah‘ın günü çamaşır çıkıyor hemen hemen iki günde bir çamaşır asıyordum. Kirli çamaşırlar kabusum olmuştu. Biri üstünü kirletti de gözümün önüne balkonda çamaşır asma düşüncesi geliyor ve beni çılgına çeviriyordu. Ama artık o çaresiz günler, o boşa geçen zaman, geride kaldı. Şimdi çamaşır çıksa da yıkasam ve kurutsam diye dört gözle bekliyorum;)

Ürünü 3 aydır kullanıyoruz. Eşim hep alalım alalım derdi. Ne gerek var diye almazdım. Ama harbiden alınması gereken bir ürünmüş. Kıyafetleri yıkamadan çıkınca atıyoruz kurutmaya 2 saat sonra kurumuş ve yumuşacık bir şekilde geri alıyoruz. Bir çok programı var ama zaten kullandığımız 2 program. O yüzden çok güzel. Enerji tüketimi aylik faturaya 40 tl kadar bir şey yansıdı. Oda evdeki rutubet kokusuna değer. Ki biz haftada 3 ila 4 kez açıyoruz. Ona göre çok iyi. Alacak olanlara düşünmeyin alin derim. ic hacmi falan çok geniş. Kıyafetlerde küçülme yaşamadık ama kotları atmazsanız iyi olur. Kuruturken yünler havalandırmayla gittiği için biraz daralabiliyor.

Ürün gayet güzel çok da sesli çalışmıyor çamaşır makinemden daha az sesli çalışıyor 6 serisi güzel bir seri deneme olarak alez kuruttum Pamuklu da zaten nem sensörü var 4 saat gösterse de bir buçuk saatte kuruttu